Trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7: Hai chị em ở TP.HCM chia 4 tỉ

Trao đổi với Thanh Niên, anh Thái Sơn, đại diện đại lý vé số Thành Công ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM (Bình Dương cũ) cho hay vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách hàng trúng số. Theo đó, 2 tờ có dãy số 531493 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7 đã trúng độc đắc. Chủ nhân của 2 tờ vé số này là hai chị em họ, nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng.

Đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Hai chị em đang gội đầu ở ngoài tiệm thấy người bán dạo đến mời nên mua mỗi người 1 tờ cùng dãy số. Sau khi có kết quả, họ mừng rỡ gọi nhờ đại lý đến đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Tôi có nói hai người có thể nhận qua hình thức chuyển khoản nhưng họ đều nhận tiền mặt để chia cho anh em, người thân một ít. Tôi có chụp hình kỷ niệm cùng hai người trúng số lúc trao tiền. Tôi kinh doanh vé số khoảng 12 năm nay, thỉnh thoảng đổi trúng độc đắc cho khách hàng", anh Thái Sơn bày tỏ.

Hình ảnh anh Sơn với những tờ vé số trúng thưởng cùng những cọc tiền đổi thưởng cho khách được dân mạng chia sẻ nhiều. Cư dân mạng để lại bình luận, gửi lời chúc mừng đến hai chị em may mắn, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập (Tây Ninh) cũng đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 5 tờ vé số trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7.

Anh Sơn và 2 tờ vé số trúng đài Bến Tre trị giá 4 tỉ đồng vừa đổi thưởng ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

Theo đó, những tờ vé số trúng độc đắc thuộc đài Long An, có dãy số may mắn 214717. Đại diện đại lý đổi thưởng xác nhận người may mắn trúng số tiền "khủng" là một khách 74 tuổi ở địa phương, mua vé số ủng hộ người bán dạo đến tận nhà mời.