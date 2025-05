Trung Đông chờ cú hích

Tìm giải pháp cho vấn đề Israel - Palestine

Bà Sigrid Kaag, điều phối viên LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tìm kiếm giải pháp toàn diện cho vấn đề Israel - Palestine trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 28.5. Bà Kaag đặt kỳ vọng vào hội nghị hòa bình quốc tế cấp cao sắp diễn ra tại Mỹ vào tháng 6 dưới sự đồng chủ tịch của Pháp và Ả Rập Xê Út. Để chuẩn bị cho hội nghị trên, các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, Jordan, Ai Cập, Qatar, Bahrain và Oman dự kiến họp với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas tại Bờ Tây vào ngày 1.6 tới, theo The Times of Israel. Trong một diễn biến khác, Israel ngày 29.5 công bố xây dựng 22 khu định cư mới ở Bờ Tây, gần biên giới Jordan, theo Channel 14.