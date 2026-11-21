Tiến Luật không dám cãi Trung Lùn

Trong cuộc trò chuyện về quá trình làm phim Trại giam hạnh phúc, Tiến Luật nhận xét Trung Lùn là đạo diễn khó tính, có chiều sâu và rất nghiêm túc với công việc. Ông xã của Thu Trang không dám tranh cãi với đạo diễn vì biết chắc không thể thắng. Thậm chí, nghệ sĩ Hoài Linh từng phải chịu thua trước sự cứng rắn của Trung Lùn.

Đạo diễn Trung Lùn thường xuyên nhắc nhở Tiến Luật và dàn diễn viên Trại giam hạnh phúc trên phim trường ẢNH: ĐPCC

Trước những chia sẻ này, Trung Lùn thừa nhận mình có cá tính mạnh, đôi khi hơi cực đoan trong công việc. Tuy nhiên, nam đạo diễn cho biết anh muốn các diễn viên tin tưởng vào định hướng của mình thay vì dành quá nhiều thời gian tranh luận trên phim trường. Đạo diễn Trại giam hạnh phúc cũng tiết lộ anh và Tiến Luật biết nhau từ rất lâu nên quá trình làm việc diễn ra khá suôn sẻ. Anh chỉ mong bạn đời của Thu Trang giảm giá cát sê khi tham gia dự án này.

Trong khi đó, Tiến Luật cho biết từng trăn trở khi Trung Lùn không phát triển nhân vật theo hướng anh mong muốn. Dẫu vậy, sau khi hiểu được ý đồ của đạo diễn, nam diễn viên 8X dần nhận ra lý do đằng sau và hoàn thành tốt các phân đoạn của mình.

Trại giam hạnh phúc khai thác câu chuyện phía sau song sắt của những người từng lầm lỡ, xoay quanh nhân vật chính là Phúc (Tuấn Trần). Vốn là thầy giáo hiền lành, Phúc bất ngờ vướng vòng lao lý và phải ngồi tù vì tội giết người ngoài ý muốn trong lúc ra tay bảo vệ em gái. Bên cạnh việc phản ánh cuộc sống khắc nghiệt trong trại giam, bộ phim còn mang đến câu chuyện về khát vọng hoàn lương của các phạm nhân.