Kinh tế Chính sách - Phát triển

Trung Nam Group đề xuất làm cầu Cần Giờ theo hình thức BT, không làm BOT

Hà Mai
Hà Mai
09/08/2025 11:20 GMT+7

Tập đoàn Trung Nam vừa gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất được tham gia lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Cần Giờ. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn được thực hiện dự án trọng điểm nối trung tâm TP.HCM với đặc khu Cần Giờ.

Trong đề xuất gửi UBND TP, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam cho biết: Trước đây, Trungnam Group đã được UBND TP.HCM chấp thuận nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Phương án đã được Sở KH-ĐT (hiện nay là Sở Tài chính) gửi Báo cáo thẩm định tới UBND TP từ 27.6.2017.
Trung Nam Group đề xuất làm cầu Cần Giờ theo hình thức BT, không làm BOT- Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Cần Giờ

ẢNH: SỞ XÂY DỰNG

Bên cạnh đó, liên danh đã tài trợ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Trungnam Group trình UBND TP.HCM và được Sở KH-ĐT thẩm định. Ngày 16.9.2022, Trungnam Group nhận được Văn bản số 9800 của Sở GTVT (giờ là Sở Xây dựng) về việc sử dụng kết quả nghiên cứu của Trungnam Group làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trungnam Group sau đó đã bàn giao đầy đủ hồ sơ nghiên cứu để Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng thẩm định TP.HCM vào 1.12.2023.

Lãnh đạo tập đoàn đánh giá việc triển khai cầu Cần Giờ không những nâng cao khả năng kết nối giao thông các khu vực, ngoài ra còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM. Hiện nay, công trình cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư khoảng 10.569 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024 - 2028. Tuy nhiên, theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11.6.2025, tuyến metro số 12 (nối Q.7 cũ - Cần Giờ) đã được phê duyệt vào hệ thống quy hoạch giao thông đô thị TP.HCM và dự kiến khởi công năm 2026. 

"Việc tuyến metro được triển khai song song sẽ làm thay đổi cơ bản cấu trúc vận tải của khu vực. Vì vậy, Trungnam Group nhận thấy dự án cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT sẽ không phù hợp. BOT đòi hỏi khả năng hoàn vốn độc lập, trong khi cầu Cần Giờ là tuyến duy nhất kết nối đất liền - việc thu phí sẽ ảnh hưởng quyền tiếp cận cơ bản của người dân. Lưu lượng giao thông thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài từ 30 - 50 năm sẽ gây khó khăn trong phương án tài chính, không hấp dẫn nhà đầu tư. Chưa kể, tác động cạnh tranh từ metro số 12 sẽ làm giảm nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu phí của dự án" - ông Nguyễn Tâm Thịnh chỉ rõ.

Từ những phân tích trên, Trungnam Group đề xuất UBND TP, Sở Tài chính và Sở Xây dựng cho phép doanh nghiệp tiếp tục tham gia thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư (PPP). Phía doanh nghiệp cam kết huy động nguồn lực tối ưu để triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và trình hồ sơ ngay khi được UBND TP chấp thuận chủ trương, nhằm rút ngắn tiến độ và góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội của thành phố.

Đặt kế hoạch khởi công vào năm sau và hoàn thành năm 2028, cầu Cần Giờ là một trong số những dự án giao thông trọng điểm được người dân TP.HCM đặc biệt mong chờ. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài khoảng 7,3 km. Công trình bắt đầu từ đường 15B (song song với Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè), vượt sông và nối vào đường Rừng Sác ở đặc khu Cần Giờ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỉ đồng.


Theo Sở Xây dựng TP.HCM, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cầu Cần Giờ đã được hoàn tất và trình Hội đồng thẩm định thành phố từ tháng 12.2023.

