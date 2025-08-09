Trung Nam Group đề xuất làm cầu Cần Giờ theo hình thức BT, không làm BOT

Bên cạnh đó, liên danh đã tài trợ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Trungnam Group trình UBND TP.HCM và được Sở KH-ĐT thẩm định. Ngày 16.9.2022, Trungnam Group nhận được Văn bản số 9800 của Sở GTVT (giờ là Sở Xây dựng) về việc sử dụng kết quả nghiên cứu của Trungnam Group làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trungnam Group sau đó đã bàn giao đầy đủ hồ sơ nghiên cứu để Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng thẩm định TP.HCM vào 1.12.2023.
"Việc tuyến metro được triển khai song song sẽ làm thay đổi cơ bản cấu trúc vận tải của khu vực. Vì vậy, Trungnam Group nhận thấy dự án cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT sẽ không phù hợp. BOT đòi hỏi khả năng hoàn vốn độc lập, trong khi cầu Cần Giờ là tuyến duy nhất kết nối đất liền - việc thu phí sẽ ảnh hưởng quyền tiếp cận cơ bản của người dân. Lưu lượng giao thông thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài từ 30 - 50 năm sẽ gây khó khăn trong phương án tài chính, không hấp dẫn nhà đầu tư. Chưa kể, tác động cạnh tranh từ metro số 12 sẽ làm giảm nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu phí của dự án" - ông Nguyễn Tâm Thịnh chỉ rõ.
Từ những phân tích trên, Trungnam Group đề xuất UBND TP, Sở Tài chính và Sở Xây dựng cho phép doanh nghiệp tiếp tục tham gia thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư (PPP). Phía doanh nghiệp cam kết huy động nguồn lực tối ưu để triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và trình hồ sơ ngay khi được UBND TP chấp thuận chủ trương, nhằm rút ngắn tiến độ và góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội của thành phố.
Đặt kế hoạch khởi công vào năm sau và hoàn thành năm 2028, cầu Cần Giờ là một trong số những dự án giao thông trọng điểm được người dân TP.HCM đặc biệt mong chờ. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài khoảng 7,3 km. Công trình bắt đầu từ đường 15B (song song với Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè), vượt sông và nối vào đường Rừng Sác ở đặc khu Cần Giờ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỉ đồng.
