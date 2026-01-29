Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Trung Nam-Sideros River trúng thầu nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/01/2026 14:11 GMT+7

Ngày 28.1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná. Theo đó, Liên danh Trung Nam - Sideros River trúng thầu, được chọn đầu tư dự án này với số vốn hơn 57.384 tỉ đồng, dự kiến vận hành trước 31.12.2030.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có công suất 1.500MW, bao gồm hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí. Công suất cầu cảng dự kiến đạt 1 - 1,2 triệu tấn LNG/năm, với 1 bồn chứa LNG dung tích khoảng 220.000m³, cùng hạ tầng kỹ thuật phục vụ riêng cho kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí.

Dự án cũng đầu tư xây dựng 1 bến cảng nhập khí LNG; đê chắn sóng phía đông dài 2.400m, cùng các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập LNG.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 265,7ha, trong đó diện tích phần đất bao gồm khu nhà máy điện LNG và các tuyến hành lang kỹ thuật chiếm khoảng 33,4ha; phần mặt nước chiếm khoảng 232,3ha, bao gồm kho chứa và tái hóa khí, tuyến đường ống cấp LNG, bến nhập LNG, đê chắn sóng, luồng tàu, vùng quay tàu…

Trung Nam-Sideros River trúng thầu nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, giá điện hơn 3.294 đồng/kWh- Ảnh 1.

Trạm biến áp của Trung Nam Group tại Khánh Hòa

Tổng chi phí thực hiện dự án là 57.384,78 tỉ đồng. Giá điện đề nghị trúng thầu là 3.294,22 đồng/kWh. Nguồn vốn đầu tư là vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trước ngày 31.12.2030. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng và triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý Liên danh Trung Nam - Sideros River cam kết đủ vốn (vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thực hiện dự án; bổ sung các văn bản liên quan đến Công ty vận hành (O&M) đối với các dự án tương tự và thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần xác định rõ các mốc thời gian làm cơ sở giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; cam kết hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31.12.2030 theo đúng tiến độ đã đề ra trong hồ sơ dự thầu; đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong hồ sơ mời thầu và các cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Trung Nam và Sideros River đều là doanh nghiệp Việt. Trong đó, Trung Nam Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, nổi tiếng với lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng, bất động sản... Công ty CP Sideros River hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và xử lý chất thải. 


