Trung Nguyên Legend đẩy mạnh quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Đây là những hoạt động tiếp tục hướng tới Hành trình 30 năm Sáng tạo và Phụng sự của Trung Nguyên Legend (16.6.1996 – 16.6.2026), góp phần "nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam", lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam như một biểu tượng bản sắc và tinh thần kết nối nhân loại.

Phát triển mạnh mẽ chuỗi không gian "trải nghiệm cà phê, văn hóa và lối sống"

Với nỗ lực "đưa cà phê Việt Nam từ thức uống thông thường trở thành văn hóa và triết lý" (theo Discovery), tiếp nối cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee vừa chính thức khai trương tại Katy, Texas, Mỹ vào 30.5, ngày 6.6, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương hàng loạt không gian quán tại Việt Nam. Nổi bật, không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại số 52 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP. HCM là một điểm đến đặc sắc dành cho những người yêu cà phê và du khách trong nước, quốc tế khám phá chiều sâu văn hóa cà phê Việt Nam giữa trung tâm thành phố.

Kết hợp cùng các không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Bưu điện Thành phố, cạnh Dinh Độc Lập, trên những tuyến đường trung tâm Đồng Khởi, Pasteur,… Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm đến trải nghiệm cà phê độc đáo với tính chuyên gia, chuyên biệt, góp phần quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam giàu bản sắc đến du khách trong nước và quốc tế.

Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Thu Ngân, Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Anh (từ trái qua) thích thú trải nghiệm không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend (số 52 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Mang đậm dấu ấn đặc trưng của một không gian cà phê biểu tượng, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại 52 Trương Định tiếp tục gây ấn tượng bởi không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, hội tụ tinh hoa cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Tại đây, người yêu cà phê có thể thưởng thức menu thức uống với những phong cách thưởng lãm cà phê đặc sắc Ottoman - Roman - Thiền, trải nghiệm Show trình diễn pha chế cà phê cùng những câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa cà phê của nhân loại. Đồng thời, đa dạng sản phẩm được tạo tác từ những hạt cà phê robusta Buôn Ma Thuột tuyển chọn kết hợp cùng nguồn nguyên liệu nổi tiếng từ Brazil, Colombia, Ethiopia, Jamaica,… sẽ là những món quà mang đậm văn hóa, tinh thần Việt Nam cho du khách trong nước và quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo và Nhà thiết kế - Họa sĩ Anh Thư thích thú khám phá hệ sản phẩm cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend tại không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend

Hơn 1.000 cửa hàng tại Việt Nam và quốc tế, hệ thống quán của Trung Nguyên Legend đang là "điểm đến cà phê" đặc sắc, đem đến những trải nghiệm toàn diện về văn hóa cà phê Việt Nam. Chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan đã nhận định Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend là mô hình "trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống", nơi Trung Nguyên Legend lan tỏa những giá trị văn hóa và triết lý cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới. Chuyên trang ẩm thực Eater của Mỹ cũng đánh giá các không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend mang đến "trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê". Tháng 5.2026, hệ thống quán Trung Nguyên Legend cũng vinh dự nhận giải thưởng "Top 5 thương hiệu Mạnh ASEAN 2026" hội tụ đủ "chất lượng - chuẩn mực - bền vững - truyền cảm hứng".

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend đang trở thành "điểm đến cà phê" đặc sắc và là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend sẽ chính thức khai trương Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại 68 Nguyễn Huệ - vị trí sôi động và mang tính biểu tượng bậc nhất thành phố TP. HCM - vào ngày 16.6.2026 - cột mốc kỷ niệm 30 năm sáng tạo và phụng sự của tập đoàn. Riêng tại Mỹ, tháng 6 và tháng 7.2026, hai không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend mới cũng sẽ được đưa vào hoạt động tại Huntington Beach (California) và Beaverton (Oregon), tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ. Đồng thời, mục tiêu 130 quán tại Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan và mở rộng tại Melbourne, Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu,… vẫn được Trung Nguyên Legend triển khai, nhằm "nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam" trên toàn cầu.

Nỗ lực nâng tầm vị thế văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới

Song song mở rộng hệ thống không gian cà phê văn hóa - nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế, Trung Nguyên Legend liên tục triển khai nhiều hoạt động cà phê văn hóa, cà phê ngoại giao và xúc tiến thương mại, nỗ lực "nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam" trên bản đồ thế giới.

Theo đó, Trung Nguyên Legend đẩy mạnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ghi dấu ấn tích cực tại các triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới như Gulfood 2026 (Dubai), Natural Products Expo West (Mỹ), AAHAR - International Food & Hospitality Fair (Ấn Độ), SIAL 2026 (Canada),… Không chỉ góp phần "tăng cường nhận diện" và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hệ sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend tiếp tục tăng trưởng tích cực tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu,… thúc đẩy "làn sóng tiêu dùng cà phê Robusta Việt Nam" trên toàn cầu.

Trung Nguyên Legend đẩy mạnh quảng bá hệ sản phẩm cà phê năng lượng đến từ Việt Nam, tạo dấu ấn đặc biệt tại các triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới tại Mỹ, Nga, Ấn Độ, Dubai, Canada,…

Nổi bật, tại Trung Quốc, trong khuôn khổ tăng cường quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua ngoại giao kinh tế, phiên livestream quảng bá cà phê Trung Nguyên Legend với sự tham gia trực tiếp của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải hồi tháng 5.2026 đã thu hút hơn 55.000 lượt xem. Sự kiện đã đưa Trung Nguyên Legend vươn lên Top ngành hàng cà phê trên TikTok Live trong 30 phút phát sóng, thuộc Top 13 sản phẩm cà phê bán chạy bậc nhất toàn Trung Quốc trong ngày. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiện diện của cà phê Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế.

Hình ảnh phiên livestream quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đã tạo nên sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend luôn đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk nâng cao vị thế thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột và văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tiếp nối loạt ghi nhận từ CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery,… mới đây, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là đại diện của Việt Nam được Tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ) vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 nhờ vị thế là thủ phủ robusta của thế giới, nền văn hóa cà phê đặc sắc cùng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê gắn với bản sắc Tây Nguyên độc đáo. Trong đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic miêu tả là "nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật liên quan đến lịch sử cà phê trên thế giới, không gian trưng bày, tương tác các nền văn minh cà phê thế giới", "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn". Đây là lần thứ hai National Geographic giới thiệu Bảo tàng Thế giới Cà phê, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của nơi đây, nơi "du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê". Cùng với đó, Làng cà phê Trung Nguyên được National Geographic giới thiệu là "không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên".

Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic nhận định là một điểm đến đặc sắc, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn"

Trước đó, tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề "Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại" do Trung Nguyên Legend đồng hành cùng UBND tỉnh Đắk Lắk, UNESCO và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức, đã quy tụ đông đảo lãnh đạo, chuyên gia, đại sứ, tổng lãnh sự và tổ chức quốc tế tham gia đóng góp ý tưởng thúc đẩy "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" ghi danh vào danh sách thực hành tốt bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tiến đến đưa văn hóa cà phê Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại.

Các đại sứ và khách quốc tế khám phá lịch sử văn hóa cà phê Việt Nam và thế giới tại Bảo tàng Thế giới Cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới

Thông qua "hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê đa dạng" cùng chuỗi hoạt động quảng bá mạnh mẽ tại thị trường trong nước, quốc tế mang chiều sâu văn hóa và tinh thần kết nối cộng đồng, Trung Nguyên Legend tiếp tục theo đuổi khát vọng phụng sự, góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về Việt Nam, từ một cường quốc xuất khẩu cà phê đang từng bước có những đóng góp quan trọng cho văn hóa cà phê toàn cầu, trở thành "điểm đến" trải nghiệm cà phê đặc sắc của thế giới.

Tiếp nối dấu ấn tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Trung Nguyên Legend tiếp tục là thương hiệu cà phê duy nhất được lựa chọn đồng hành cùng Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum 2026 - AFF 2026) diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-10.6 với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Đồng hành cùng Diễn đàn, Trung Nguyên Legend sẽ mang đến những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo cùng hành trình trải nghiệm chiều sâu văn hóa cà phê đặc sắc từ Việt Nam đến lãnh đạo cấp cao ASEAN, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và học giả hàng đầu khu vực, tiếp tục lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam như một Di sản sống chung của nhân loại đến cộng đồng toàn cầu và hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm cà phê của thế giới.



