Trung Nguyên Legend khởi công hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê

Lễ khởi công có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện hệ thống trường INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và hệ thống trường Xanh Tuệ Đức, các cơ quan truyền thông, đối tác cùng đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend và đông đảo cư dân Thành Phố Cà Phê, các khách hàng, nhà đầu tư.

Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế chính thức được khởi công tại Thành Phố Cà Phê

Chính thức diễn ra sau 3 tháng ký kết hợp tác chiến lược phát triển giáo dục với các đối tác INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và Xanh Tuệ Đức, lễ khởi công hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê tiếp tục cho thấy sự ưu tiên, chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, cam kết phát triển hạ tầng – hệ tiện ích bền vững cho cư dân và cộng đồng của Chủ đầu tư Trung Nguyên.

Với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, nâng cao chất lượng sống và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện về trí tuệ - thể chất - cảm xúc và tinh thần, hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế là trụ cột trọng tâm trong quy hoạch của Thành Phố Cà Phê, đưa khu đô thị trở thành "Thành phố mẫu mực - Cộng đồng thịnh vượng".

Bảo tàng Thế giới Cà phê là điểm đến trải nghiệm thú vị, bổ ích của các em thiếu nhi trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa

Cùng các công trình biểu tượng như Bảo tàng Thế giới Cà phê, Thư viện Ánh sáng, cũng như trong mỗi ngôi nhà Thành Phố Cà Phê đều được thiết kế một không gian thư viện, việc nhanh chóng triển khai cùng lúc hai trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại vị trí trung tâm đắc địa nhất khu đô thị thể hiện triết lý đề cao tri thức và nỗ lực lan tỏa khát vọng học tập để đạt đến thành công và hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội của Trung Nguyên Legend.

Theo đó, hệ thống trường học mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế do Trung Nguyên Legend hợp tác cùng đối tác INschool và Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê sẽ được áp dụng chương trình học tập đa ngôn ngữ với phương pháp giáo dục tiên tiến của thế giới, nhằm tạo nên môi trường giáo dục chất lượng cao, góp phần vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong mỗi ngôi trường đều sở hữu một không gian Thư viện Ánh sáng được trang bị các cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

Hệ thống trường học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê kiến tạo môi trường giáo dục hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và giá trị của khu đô thị

Chú trọng phương pháp học tập chủ động (Proactive thinking), phát triển năng lực tư duy, sáng tạo, trường mầm non INschool tại Thành Phố Cà Phê sẽ là nơi ươm mầm những công dân nhí hạnh phúc, tự tin hội nhập. Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT tổ chức giáo dục INTERLINK EDUCATION kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết Quốc Tế - INschool Buôn Ma Thuột phát biểu tại lễ khởi công: "INschool sẽ đồng hành cùng Trung Nguyên vun đắp ngôi trường mầm non hiện đại, nơi trẻ thơ được khởi đầu hạnh phúc tại Thành Phố cà Phê, Thành phố mẫu mực - Cộng đồng thịnh vượng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn mà Trung Nguyên đang kiến tạo".

Trong khi đó, trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê sẽ mang tới môi trường giáo dục giúp học sinh hình thành năng lực tự học, tự lập và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT/TGĐ Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức chia sẻ: "Tầm nhìn của Trung Nguyên Legend và tư tưởng giáo dục khai phóng của Xanh Tuệ Đức sẽ cùng tạo nên một môi trường giáo dục biểu tượng, nơi mỗi học sinh được phát triển như công dân toàn cầu mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt".

Dự kiến, hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị Thành Phố Cà Phê sẽ đồng loạt tuyển sinh niên khóa đầu tiên trong năm học 2026 - 2027 để chào đón các cư dân nhí Thành Phố Cà phê và các thế hệ học sinh tại tỉnh Đắk Lắk.

Thành Phố Cà Phê - Biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển bền vững

Tọa lạc tại vị trí "vàng" trung tâm Buôn Ma Thuột, và là khu đô thị tiên phong tại Việt Nam phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê, Thành Phố Cà Phê sở hữu không gian sống xanh cùng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế "all-in-one" đáp ứng toàn diện những giá trị về sức khỏe, văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư sinh lợi bền vững cho cư dân và cộng đồng. Đây là hình mẫu đầu tiên trong hệ sinh thái sống giàu bản sắc, thịnh vượng của tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm kiến tạo "Lối sống Cà phê - Lối sống Thành công - Lối sống Tỉnh thức".

Được quy hoạch đồng bộ bởi các đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu, Thành Phố Cà Phê có mật độ xây dựng chỉ 27% cùng hơn 50% diện tích cây xanh và mặt nước. Mỗi ngôi nhà tại nơi đây được chú trọng thiết kế không gian chuẩn mực, vừa đảm bảo việc sinh hoạt, học tập, làm việc, đọc sách, nghỉ ngơi… vừa cân bằng hài hòa với thiên nhiên, nhằm mang lại năng lượng tích cực, tạo dựng một nơi an cư thịnh vượng.

Khu đô thị Thành Phố Cà Phê mang đến cuộc sống thịnh vượng với những không gian sống tinh tế, hệ tiện ích đẳng cấp và cộng đồng văn minh, gắn kết

Đây cũng là khu đô thị hiếm hoi cung cấp đa dạng tiện ích đẳng cấp để cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần, như: Khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, Thư viện Ánh sáng, Trung tâm văn hóa ẩm thực 3 miền và các không gian thưởng lãm cà phê Trung Nguyên E-Coffee, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend… Từ năm 2023, nơi đây đã đón những cư dân đầu tiên vào sinh sống, từng bước hình thành một cộng đồng theo đuổi lối sống thịnh vượng.

Đặc biệt, Thành Phố Cà Phê đã xây dựng các công trình biểu tượng, trở thành điểm đến của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, như: Bảo tàng Thế giới Cà phê - "Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!" (Theo hãng thông tấn uy tín thế giới AP, 2019); Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đẳng cấp 5 sao - nơi dành cho các hội nghị, sự kiện mang tầm vóc quốc tế, hiện đang được đẩy nhanh hoàn thiện đi vào vận hành từ 2026-2027, nâng cao giá trị thương mại khu đô thị.

Tổ hợp khách sạn & Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đang được đẩy nhanh hoàn thiện để đi vào vận hành từ 2026-2027, đón hàng triệu khách mỗi năm

Khi hệ thống trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế đi vào hoạt động vào năm 2026 - 2027, chất lượng sống tại Thành Phố Cà Phê sẽ càng được nâng cao, đồng thời góp phần gia tăng giá trị vượt trội về an cư, đầu tư và tích sản sinh lợi bền vững của bất động sản tại khu đô thị. Chị Quỳnh Như - Cư dân Thành Phố Cà Phê chia sẻ: "Các cư dân đều phấn khởi và mong chờ khi Thành Phố Cà Phê sắp có thêm trường mầm non và trường tiểu học tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nội khu để con em cư dân và học sinh tại địa phương có môi trường học tập tốt. Mình tin rằng, sắp tới Thành Phố Cà Phê sẽ thu hút thêm nhiều cư dân đến sinh sống".

Với vị trí đắc địa, phát triển hạ tầng giáo dục - du lịch - thương mại ngày càng nâng tầm, cũng như được hãng thông tấn quốc tế Warner Bros. Discovery ca ngợi là "khu đô thị kiến tạo lối sống", Thành Phố Cà Phê hiện không chỉ là nơi an cư, đầu tư lý tưởng, mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển bền vững tại Buôn Ma Thuột - trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của toàn vùng Tây Nguyên.