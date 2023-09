Trung Quốc - ASEAN thúc đẩy xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế

CAEXPO được xác định là một trong 4 hoạt động có ý nghĩa quan trọng được Trung Quốc tổ chức thường niên (cùng Diễn đàn Bắc Ngao, Diễn đàn Davos Thiên Tân và Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Thượng Hải). CAEXPO và CABIS 2023 dự kiến có quy mô trưng bày được mở rộng từ 90.000 m2 năm 2016 lên 102.000 m2, với chủ đề "Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai - Thúc đẩy sáng kiến Vành đai, Con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng Trung tâm tăng trưởng kinh tế".



Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay có chuyến công tác đến Trung Quốc mang nhiều ý nghĩa thiết thực TTXVN

CAEXPO còn là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. Hội chợ này là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN, kỷ niệm 20 năm CAEXPO và CABIS. Đây cũng là kỳ hội chợ đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau đại dịch Covid-19. Sự tham dự của Thủ tướng VN thể hiện sự đặc biệt coi trọng của VN đối với cơ chế hội chợ nói chung và dịp kỷ niệm 20 năm CAEXPO - CABIS nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc.

VN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Năm 2023, VN tiếp tục trong vai trò là cửa ngõ khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, cầu nối giữa cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc, việc tham gia thường niên CAEXPO với quy mô và chất lượng ngày được cải thiện sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do khu vực tự do mậu dịch ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của VN sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Giống như các kỳ hội chợ trước đây, năm nay, đoàn doanh nghiệp (DN) của VN tham gia hội chợ tiếp tục với quy mô lớn nhất ASEAN, gồm 200 gian hàng của 120 DN. Các DN tham gia chủ yếu thuộc các lĩnh vực ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, gia dụng và may mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm làm từ gỗ. Trong khuôn khổ hội chợ, các DN VN cũng sẽ tham dự hội thảo xúc tiến đầu tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, nhằm tìm kiếm những biện pháp mới để nâng cao hiệu quả và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư các nước ASEAN và Trung Quốc. Một hội nghị giao thương giữa DN VN và Trung Quốc cũng sẽ được tổ chức với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là đại diện DN hai nước, kết nối giao thương thuộc 6 lĩnh vực: vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; công nghệ chế biến và đóng gói bao bì thực phẩm; kỹ thuật nông nghiệp, máy nông nghiệp, máy công trình; thiết bị điện lực, công nghệ năng lượng và môi trường; hàng điện tử và đồ điện gia dụng; sản phẩm dệt may và hàng tiêu dùng.

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu VN - Trung Quốc đạt 175,56 tỉ USD (tăng 5,47%), trong đó xuất khẩu của ta đạt 57,7 tỉ USD (tăng 3,18%), nhập khẩu đạt 117,86 tỉ USD (tăng 6,63%), ta nhập siêu 60,17 tỉ USD (tăng 10,18%).

Theo số liệu của Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa VN và Trung Quốc năm 2022 đạt 234,9 tỉ USD, tăng 2,1% (thấp hơn nhiều so với tăng trưởng 19,7% năm 2021). Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 87,9 tỉ USD, giảm 4,7%; nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 146,9 tỉ USD, tăng 6,8%. VN nhập siêu từ Trung Quốc 59 tỉ USD.

VN tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lưu lại TP.Nam Ninh (Trung Quốc) khoảng 27 giờ đồng hồ, dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS, thăm các gian hàng của VN và hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng một số hoạt động đối ngoại khác. Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (cuối tháng 10 đầu tháng 11.2022) và chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân của Thủ tướng (từ ngày 25 - 28.6), sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội chợ lần này do đó còn là để thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, qua đó thúc đẩy tin cậy chính trị vững chắc hơn, hợp tác thực chất và hiệu quả hơn; tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN với Trung Quốc đạt 105,5 tỉ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của VN đi Trung Quốc đạt 36,6 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022; Trung Quốc chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của VN ra thế giới.

Kim ngạch nhập khẩu của VN từ Trung Quốc đạt 68,8 tỉ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu của VN từ Trung Quốc chiếm 33,1% trong tổng nhập khẩu của VN từ thế giới. Nhập siêu của VN từ Trung Quốc có giá trị 32,2 tỉ USD, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 tại VN

Từ tháng 1 - 8, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 1,3 tỉ USD với 399 dự án, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 2 tại VN (sau Singapore). Lũy kế đến ngày 20.8 vừa qua, Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6/143 quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào VN với 3.949 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 25,8 tỉ USD.

Quảng bá Sơn La là trung tâm nông sản sạch Trả lời Thanh Niên, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Vũ Bá Phú cho biết điểm mới của CAEXPO 2023 là có sự tham gia của các nước thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - là một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand; các nước tham gia sáng kiến: Vành đai và con đường của Trung Quốc. Số lượng quốc gia tham gia CAEXPO 2023 nhiều hơn so với những năm trước đây mở ra nhiều cơ hội cho DN VN kết nối giao thương. Đại diện địa phương được lựa chọn làm gian hàng quốc gia VN trong khu trưng bày: "Thành phố tươi đẹp" tại CAEXPO 2023, ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết gian trưng bày có chủ đề: Sơn La - Trung tâm nông sản sạch, có diện tích là 184 m2. Chiều 15.9, tỉnh Sơn La đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho gian hàng này - được tập trung vào lĩnh vực thương mại, giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch, trưng bày 4 sản phẩm quả tươi (xoài, nhãn, thanh long, chanh leo), 52 sản phẩm nông sản chế biến (cà phê, chè, tinh bột sắn, đường, long nhãn... ) để chào hàng, giới thiệu với các đối tác nước ngoài tại CAEXPO 2023. Phan Hậu

Trung Quốc cũng nhiều năm dẫn đầu về lượng du khách đến VN (năm 2019 đạt hơn 5,8 triệu lượt người, chiếm 1/3 tổng khách quốc tế đến VN). Từ tháng 2.2020, do dịch Covid-19 bùng phát, hợp tác du lịch giữa hai nước tạm thời bị gián đoạn. Tuy nhiên, từ ngày 15.3.2023, Trung Quốc chính thức khôi phục cho phép các đoàn khách du lịch đi VN, mở lại một số tuyến bay thương mại giữa các địa phương hai nước (Hà Nội - Bắc Kinh) và điều chỉnh chính sách thị thực, xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế đối với người nước ngoài đến Trung Quốc.

Tháng 6.2023, VN đã đón hơn 158.000 lượt khách Trung Quốc, tăng 108% so với tháng 5, đưa tổng số khách Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm lên hơn 557.000 lượt khách.