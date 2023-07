Trung Quốc báo động thời tiết cực đoan

Thế giới đang ở mức nóng nhất

Dịch vụ Theo dõi khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua thông báo tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. AFP dẫn lời một nhà khoa học của cơ quan cho biết nhiệt độ toàn cầu trong tháng 6 cao hơn 0,53 độ C so với mức trung bình 16,51 độ C từ năm 1991 - 2020.

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Đại học Maine (Mỹ) ước tính nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày 5.7 là 17,18 độ C, ngang với trước đó một ngày và cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay. Trưởng khoa học gia Sarah Kapnick của Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) nói rằng tuy đó không phải là số liệu chính thức do chính phủ đưa ra nhưng nó là một chỉ dấu về tình trạng của thế giới.