Trung Quốc cảnh báo công dân khi bạo loạn, cướp bóc tăng tại Papua New Guinea

Tình trạng cướp bóc, đốt phá đã diễn ra tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong ngày 10.1 giữa lúc lực lượng cảnh sát đình công vì bị giảm lương. Chính quyền sau đó phát thông điệp trên mạng xã hội bác bỏ thông tin áp dụng thuế mới đối với cảnh sát. Tuy nhiên, bạo lực xảy ra khiến 3 người thiệt mạng, theo Reuters.



Nhiều người lấy đồ đạc, hàng hóa từ các cửa hàng tại Port Moresby ngày 10.1 AFP

Thống đốc Quận thủ đô quốc gia Powes Parkop cho rằng "những kẻ cơ hội" đã cướp bóc tài sản tại Port Moresby sau khi cảnh sát đình công, khiến tình hình "vượt ngoài tầm kiểm soát".

"Chúng ta đã chứng kiến mức độ xung đột chưa từng thấy tại thành phố của chúng ta, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của thành phố và đất nước. Việc này phải dừng lại trong đêm nay", ông Parkop nói vào ngày 10.1. Nhà chức trách đã điều động thêm cảnh sát từ các vùng xung quanh đến Port Moresby.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Papua New Guinea ngày 11.1 ra thông báo nhắc nhở công dân và các tổ chức Trung Quốc tại đó tăng cường cảnh giác an ninh. Đại sứ quán cho hay những vụ bạo loạn cục bộ, phá hoại và cướp bóc đã xảy ra tại nhiều cơ sở thương mại, gồm cả các cửa hàng của người Trung Quốc.



Đến nay, chưa có thông báo về trường hợp tử vong nào liên quan người Trung Quốc nhưng đã có nhiều người bị thương nhẹ, đại sứ quán cho biết.

Một người đàn ông vác tủ lạnh lấy cắp từ một cửa hàng ở Port Moresby ngày 10.1 AFP

Cùng ngày, Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi quốc gia láng giềng ổn định tình hình. "Cao ủy của chúng tôi tại Port Moresby đang theo dõi rất sát sao về những gì đang diễn ra ở đó, đảm bảo người Úc được chăm sóc. Chúng tôi kêu gọi bình tĩnh vào thời điểm khó khăn này", ông Albanese nói, cho biết thêm rằng Úc chưa nhận được đề nghị nào từ chính quyền Papua New Guinea về việc hỗ trợ. Úc và Papua New Guinea có mối quan hệ gắn kết và Canberra thường hỗ trợ lực lượng cảnh sát và an ninh cảu láng giềng.

Năm ngoái, cảnh sát của Papua New Guinea đã gặp thách thức trước làn sóng tội phạm bạo lực gia tăng. Thủ tướng James Marape đã nói rằng việc tăng cường an ninh sẽ giúp thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khai thác vàng và đồng. Ông Marape cho rằng đã xảy ra lỗi hành chính dẫn đến việc trả thiếu lương cho cảnh sát và cam kết sẽ khắc phục vấn đề.