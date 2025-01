Trung Quốc cho phép taxi và xe buýt không người lái

Theo Reuters, từ ngày 1.4.2025, các quy định mới sẽ có hiệu lực tại Bắc Kinh khi chính quyền Trung Quốc cho phép taxi, xe buýt và xe điện không người lái hoạt động trên đường phố thủ đô. Các nhà phát triển phương tiện này sẽ có cơ hội đăng ký tham gia kiểm tra đường bộ công khai sau khi vượt qua các kỳ kiểm tra cần thiết.

Các phương tiện không người lái sẽ hoạt động trên đường phố Bắc Kinh từ ngày 1.4.2025 ẢNH: BAIDU

Chính quyền Bắc Kinh cũng bày tỏ cam kết thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng đường bộ "thông minh" để tương thích với các loại phương tiện không người lái. Không chỉ riêng Bắc Kinh, nhiều siêu đô thị khác tại Trung Quốc cũng đang tiến hành các quy định tương tự. Tại Vũ Hán, các quy tắc đã được thông qua để xác định quy trình vận hành cho các phương tiện kết nối liên tục với mạng thông tin. Hiện có tổng cộng 19 thành phố ở Trung Quốc đang thử nghiệm taxi và xe buýt không người lái.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mạnh vào taxi tự động

Gần đây, một số thành phố ở miền nam Trung Quốc đã tham gia vào các thử nghiệm vận hành taxi tự lái trên các tuyến đường liên tỉnh. Apollo Go, một công ty thuộc gã khổng lồ internet Baidu, hiện sở hữu một trong những đội taxi tự lái lớn nhất tại Trung Quốc và dự kiến sẽ triển khai 1.000 chiếc taxi tự động tại Vũ Hán trong năm nay. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của Apollo Go đã gây ra sự phản đối từ các tài xế taxi địa phương do không thể cạnh tranh với sự tự động hóa.

Công ty khởi nghiệp Pony.ai, gần đây đã IPO tại Mỹ, hiện sở hữu 250 nguyên mẫu taxi tự lái tại Trung Quốc, đồng thời dự kiến sẽ tăng số lượng này lên ít nhất gấp 4 lần vào năm 2026. Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc nhưng Tesla vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe điện. Công ty này dự kiến sẽ nhận giấy phép thử nghiệm cho các nguyên mẫu không người lái tại Trung Quốc vào quý tới trước khi bắt đầu sản xuất robotaxi Cybercab vào năm 2026.