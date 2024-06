Trung Quốc có động thái mới ở Biển Đông, Philippines ứng phó

Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Philippines mang tên Balikatan hôm 6.5 REUTERS

Đại tá Xerxes Trinidad, phát ngôn viên quân đội Philippines, hôm 21.6 cho biết nhóm 4 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có 2 tàu khu trục, đã được phát hiện vào trưa 19.6 ở eo biển Balabac ngoài khơi đảo Palawan của Philippines.



Người phát ngôn cho hay phía Philippines đã áp dụng các ứng phó tiêu chuẩn cho những trường hợp như thế này.

Các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của 4 tàu hải quân Trung Quốc hôm 19.6 và việc Bắc Kinh triển khai những tàu khác đến Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị đẩy mạnh các vụ đụng độ trên biển, qua đó dò xét thái độ của Philippines và đồng minh, theo tờ South China Morning Post hôm 22.6.

Cụ thể, nhà phân tích an ninh Chester Cabalza, Chủ tịch tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế (trụ sở Manila, Philippines), nhận định rằng những diễn biến gần đây có sự can dự của các tàu chiến và tàu tấn công đổ bộ Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch gia tăng đối đầu ở Biển Đông.

Trong đó, tàu tấn công đổ bộ có thể được sử dụng cho những vụ tấn công phối hợp giữa hải quân Trung Quốc, cảnh sát biển và lực lực dân quân biển của nước này, với mục tiêu leo thang tranh chấp trên biển.

Philippines cáo buộc Trung Quốc gây nguy hiểm cho tàu thuyền

Trong một diễn biến liên quan, Philippines cho hay chưa cân nhắc kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau khi Manila cáo buộc Trung Quốc can thiệp một sứ mệnh tiếp tế cho các binh sĩ đóng ở tiền đồn là xác tàu đổ bộ BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây.



Hôm 21.6, Reuters dẫn lời ông Lucas Bersamin, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải quốc gia Philippines, nhận xét vụ chạm trán trên có lẽ chỉ là "một sự hiểu lầm, hoặc một tai nạn không mong muốn".

"Chúng tôi chưa xếp vụ va chạm trên là hành động tấn công có vũ trang", ông Bersamin nói.