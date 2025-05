Trung Quốc công bố sách trắng về an ninh quốc gia trong thời đại mới

Sách trắng về an ninh của Trung Quốc nhấn mạnh việc nước này theo đuổi chiến lược trẻ hóa quốc gia trong bối cảnh toàn cầu có những thay đổi ở quy mô chưa từng thấy trong một thế kỷ, theo Tân Hoa xã. Sách trắng khẳng định Trung Quốc hợp tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương để duy trì hòa bình và phát triển trong khu vực.

Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8.3.2025 Ảnh: AFP

Cũng theo sách trắng, cách tiếp cận toàn diện của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia là tư duy chiến lược lớn đầu tiên được thiết lập làm nguyên tắc chỉ đạo cho các nỗ lực an ninh quốc gia kể từ khi thành lập CHND Trung Hoa.

Trong thời đại mới, an ninh quốc gia của Trung Quốc duy trì con đường an ninh quốc gia mang bản sắc Trung Quốc. Đó là con đường lấy an ninh nhân dân làm mục tiêu tối hậu, an ninh chính trị là nhiệm vụ cơ bản và lợi ích quốc gia làm nguyên tắc chỉ đạo, theo Tân Hoa xã trích dẫn nội dung sách trắng.

Cũng theo sách trắng, an ninh quốc gia của Trung Quốc hoàn thành vững chắc các trách nhiệm lớn được đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân giao phó, duy trì vị thế của đảng này là đảng cầm quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao ý thức viên mãn, hạnh phúc và an ninh của nhân dân, đảm bảo phát triển chất lượng cao, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và quyền và lợi ích hàng hải...

Sách trắng khẳng định Trung Quốc coi trọng việc phối hợp phát triển với an ninh, phấn đấu đạt được sự tương tác tích cực giữa phát triển chất lượng cao và an ninh cấp cao, thúc đẩy củng cố lẫn nhau và tăng cường phối hợp giữa mở cửa và an ninh.

Sách trắng còn nhấn mạnh Trung Quốc đảm bảo an ninh riêng và chung, chủ trương tăng cường quản trị an ninh toàn cầu, thực hành khái niệm quản trị toàn cầu về tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích, duy trì chủ nghĩa đa phương thực sự và phấn đấu làm cho hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn, theo Tân Hoa xã.