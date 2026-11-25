Trung Quốc điều tra thêm một ủy viên Bộ chính trị

Truyền thông Trung Quốc ngày 24.11 đưa tin Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh đang bị điều tra.