Trung Quốc gây thêm sức ép lên quan chức Đài Loan

Hãng tin Reuters ngày 7.4 tin chính quyền Bắc Kinh đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Theo đó, bà và gia đình bị cấm vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau.

Lệnh trừng phạt, được Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc công bố ngày 6.4, cũng cấm các nhà đầu tư và công ty có liên hệ với bà Tiêu hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở đại lục.

Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Mỹ phát biểu tại Đài Bắc hồi tháng 10.2016 REUTERS

Trung Quốc cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Tổ chức Triển vọng (do một cựu quan chức ngoại giao Đài Loan thành lập) và Hội đồng Tự do và Dân chủ châu Á (một liên minh do đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan đồng sáng lập vào năm 1993).

Trước lệnh cấm của Trung Quốc bà Tiêu đã đăng trên Twitter cá nhân: "Chà, PRC (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) lại trừng phạt tôi lần thứ hai".

Trước đó vào tháng 8.2022, Bắc Kinh từng trừng phạt bà Tiêu vì cho rằng bà là một trong những người cực đoan muốn Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc. Lệnh trừng phạt được đưa ra sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi.

Các lệnh cấm lần này được đưa ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Mỹ ngày 5.4. Đây cũng là động thái mới nhất của Trung Quốc sau khi nước này triển khai tàu chiến qua vùng biển xung quanh Đài Loan và tuyên bố sẽ có phản ứng "cứng rắn và mạnh mẽ" trước cuộc gặp của bà Thái và ông McCarthy, theo tờ The Guardian.

Trước áp lực từ Bắc Kinh, ông Vedant Patel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc "ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó tham gia các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa".

"Chúng tôi vẫn cam kết duy trì các kênh liên lạc mở để ngăn chặn nguy cơ xảy ra bất kỳ tính toán sai lầm nào", ông Vedant Patel nói hôm 6.4.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.