Trung Quốc giới thiệu tiêu chuẩn truyền video 8K mới

Tiêu chuẩn GPMI (hay General Purpose Media Interface) mà Trung Quốc phát triển được thiết kế nhằm hỗ trợ truyền video 8K và giảm thiểu số lượng cáp cần thiết để truyền dữ liệu cũng như cấp nguồn cho thiết bị. Video 8K có độ phân giải gấp 4 lần so với video 4K và gấp 16 lần so với video 1.080p, do đó yêu cầu băng thông lớn hơn nhiều so với các tiêu chuẩn hiện tại.

GPMI mang đến tốc độ truyền dữ liệu lên đến 192 Gbps ẢNH: HKEPC

Tốc độ truyền dữ liệu 'nhanh chóng mặt' của GPMI

SUCA cho biết, cáp GPMI có hai loại: Type-B với giao diện riêng và Type-C tương thích với USB-C. Cáp GPMI Type-C có khả năng truyền tải dữ liệu với thông lượng tối đa lên tới 96 Gbps và công suất lên đến 240 W, vượt trội hơn gấp đôi so với tốc độ truyền dữ liệu 40 Gbps của USB4 và Thunderbolt 4, mặc dù công suất lại tương đương với chuẩn USB Type-C mới nhất hỗ trợ chuẩn Extended Power Range (EPR).

Trong khi đó, cáp GPMI Type-B cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên đến 192 Gbps và công suất lên tới 480 W, đủ sức đáp ứng nhu cầu của nhiều máy tính xách tay chơi game có đồ họa rời cao cấp. Mặc dù vậy, mức công suất này không đủ để cấp nguồn cho các máy tính chơi game cao cấp, vốn yêu cầu nguồn cấp điện lớn hơn nhiều.

So sánh tốc độ và công suất mà GPMI mang lại so với các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay ẢNH: TOM'S HARDWARE

Đáng chú ý, chuẩn điều khiển HDMI-CEC cũng được hỗ trợ cho phép người dùng sử dụng một điều khiển từ xa cho tất cả các thiết bị kết nối qua GPMI. Hiện tại, các chuẩn phổ biến để truyền video và cấp nguồn cho thiết bị chủ yếu là USB Type-C và Thunderbolt, trong khi TV vẫn sử dụng đầu nối HDMI. Sự ra đời của GPMI có thể tạo ra bước ngoặt trong việc áp dụng giao diện mới vào TV trong tương lai.

Liên minh SUCA được thành lập vào tháng 12.2020 với sự tham gia của hơn 50 công ty lớn Trung Quốc như HiSilicon, Skyworth, KONKA, Tencent và ZTE, nhằm thúc đẩy công nghệ 8K và phát triển hệ sinh thái liên quan.