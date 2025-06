Trung Quốc hé lộ về ‘bom cắt điện’

South China Morning Post ngày 30.6 dẫn video do Đài CCTV công bố giới thiệu một đoạn video mô phỏng một loại vũ khí mới. Đoạn video cho thấy vũ khí mới được phóng từ một xe tên lửa mặt đất và phóng 90 đầu đạn con nhằm vào một trạm phát điện. Các đầu đạn nảy lên và phát nổ giữa không trung, khiến hệ thống điện mục tiêu bị gián đoạn.

CCTV dẫn báo cáo từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) nêu rằng vũ khí trên mang mục đích làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và kiểm soát của đối phương, bằng việc gây mất điện trên phạm vi ít nhất 10.000 m2.

Trong video vừa được công bố, loại vũ khí mới phóng ra hàng chục đầu đạn con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Truyền thông Trung Quốc không đề cập thông tin chi tiết của vũ khí, như tên gọi hay tình trạng phát triển, mà chỉ nêu rằng “đây là loại tên lửa bí ẩn được sản xuất trong nước”. Quân đội Trung Quốc chưa phản hồi về đoạn video đã được đăng tải hôm 26.6.

Video mô phỏng đầu đạn nảy lên không trung và phát nổ, vô hiệu hóa hệ thống điện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Giới chuyên gia nhận định loại vũ khí có nhiều điểm giống bom than chì (bom graphite), loại bom không gây chết người nhưng có thể phá hủy mạng lưới điện. Quả bom than chì chứa hàng triệu hạt nhỏ chế từ sợi carbon đã qua xử lý hóa học, khi tiếp xúc gần máy biến áp và đường dây điện có thể gây đoản mạch.

Theo nội dung được đề cập trong video nêu trên, loại vũ khí mới của Trung Quốc có tầm bắn 290 km và mang đầu đạn nặng 490 kg, phù hợp để tấn công vào các trạm biến áp quân sự và cơ sở hạ tầng điện khác.

Bom than chì từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh vùng Vịnh (năm 1990 - 1991) chống lại Iraq, với đầu đạn than chì BLU-114/B lắp vào tên lửa hành trình Tomahawk đã vô hiệu hóa 85% hệ thống lưới điện của Iraq, theo South China Morning Post. Trong xung đột Kosovo (năm 1998 - 1999), chiến đấu cơ của Mỹ cũng đã thả bom than chì làm tê liệt 70% hạ tầng điện của Serbia.