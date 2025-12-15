Trung Quốc hướng tới ‘sinh con không chi phí’ trước bài toán già hóa dân số

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch trên được công bố tại Hội nghị An ninh y tế quốc gia tổ chức ở Bắc Kinh ngày 13.12. Giám đốc Cơ quan An ninh y tế quốc gia Trung Quốc Zhang Ke cho biết việc mở rộng bảo hiểm sinh sản sẽ là trọng tâm của một sáng kiến tổng thể nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình có nhu cầu sinh con.

"Chúng tôi sẽ cải thiện hợp lý mức chi trả cho các dịch vụ y tế trước sinh, phấn đấu triển khai trên toàn quốc chương trình không phát sinh chi phí đối với việc sinh con", ông Zhang nói.

Trung Quốc được dự báo sẽ ghi nhận dân số già hóa nhanh chóng trong vòng 5 năm tới Ảnh: Tân Hoa Xã

Kế hoạch trên cũng bao gồm việc nâng mức chi trả cho khám thai định kỳ và đưa các loại thuốc giảm đau khi sinh phù hợp vào danh mục được bảo hiểm.

Trước mắt, 7 tỉnh, trong đó có Cát Lâm, Giang Tô và Sơn Đông, sẽ được chọn làm khu vực thí điểm trước khi áp dụng trên toàn quốc. Hiện chương trình trợ cấp thai sản của Trung Quốc bao phủ khoảng 255 triệu người.

Giới chức Trung Quốc cam kết tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm lao động tự do, lao động nhập cư và người làm việc linh hoạt - những nhóm thường nằm ngoài hệ thống phúc lợi xã hội.

Chính sách trên phù hợp với các định hướng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030) chính phủ Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh việc giảm chi phí sinh con, nuôi dạy trẻ và giáo dục thông qua trợ cấp và ưu đãi thuế, theo South China Morning Post.

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang đối mặt với xu hướng già hóa dân số nhanh chóng. Số trẻ sinh ra hằng năm đã giảm từ hơn 21 triệu năm 1992 xuống còn khoảng 9 triệu năm 2023 - mức thấp nhất kể từ năm 1949. Dân số nước này cũng đã giảm năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2024.