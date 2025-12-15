Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc hướng tới ‘sinh con không chi phí’ trước bài toán già hóa dân số

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/12/2025 07:10 GMT+7

Trung Quốc sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm y tế quốc gia từ năm 2026 nhằm chi trả toàn bộ chi phí liên quan việc sinh con, nỗ lực mới nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang ngày càng trầm trọng.

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch trên được công bố tại Hội nghị An ninh y tế quốc gia tổ chức ở Bắc Kinh ngày 13.12. Giám đốc Cơ quan An ninh y tế quốc gia Trung Quốc Zhang Ke cho biết việc mở rộng bảo hiểm sinh sản sẽ là trọng tâm của một sáng kiến tổng thể nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình có nhu cầu sinh con.

"Chúng tôi sẽ cải thiện hợp lý mức chi trả cho các dịch vụ y tế trước sinh, phấn đấu triển khai trên toàn quốc chương trình không phát sinh chi phí đối với việc sinh con", ông Zhang nói. 

Trung Quốc hướng tới ‘sinh con không chi phí’ trước bài toán già hóa dân số - Ảnh 1.

Trung Quốc được dự báo sẽ ghi nhận dân số già hóa nhanh chóng trong vòng 5 năm tới

Ảnh: Tân Hoa Xã

Kế hoạch trên cũng bao gồm việc nâng mức chi trả cho khám thai định kỳ và đưa các loại thuốc giảm đau khi sinh phù hợp vào danh mục được bảo hiểm.

Trước mắt, 7 tỉnh, trong đó có Cát Lâm, Giang Tô và Sơn Đông, sẽ được chọn làm khu vực thí điểm trước khi áp dụng trên toàn quốc. Hiện chương trình trợ cấp thai sản của Trung Quốc bao phủ khoảng 255 triệu người.

Giới chức Trung Quốc cam kết tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm lao động tự do, lao động nhập cư và người làm việc linh hoạt - những nhóm thường nằm ngoài hệ thống phúc lợi xã hội.

Chính sách trên phù hợp với các định hướng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030) chính phủ Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh việc giảm chi phí sinh con, nuôi dạy trẻ và giáo dục thông qua trợ cấp và ưu đãi thuế, theo South China Morning Post.

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang đối mặt với xu hướng già hóa dân số nhanh chóng. Số trẻ sinh ra hằng năm đã giảm từ hơn 21 triệu năm 1992 xuống còn khoảng 9 triệu năm 2023 - mức thấp nhất kể từ năm 1949. Dân số nước này cũng đã giảm năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2024.

Tin liên quan

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc không muốn lấy chồng, sinh con?

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc không muốn lấy chồng, sinh con?

Sống độc thân trở thành lựa chọn mới cho nhiều phụ nữ Trung Quốc, những người mong muốn khám phá bản thân và không chấp nhận những thiệt thòi nữ giới phải gánh chịu trong hôn nhân truyền thống.

Trung Quốc sẽ hạ tuổi kết hôn để khuyến khích sinh con?

Bệnh viện Hàn Quốc không nhận vì thiếu người, thai phụ người Việt sinh con trên xe cứu thương

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc sinh con già hóa dân số chi phí sinh con
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận