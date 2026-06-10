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Thế giới

Trung Quốc khởi động dự án quy mô lớn mở rộng hệ thống đập Tam Hiệp

Khánh An
Khánh An
10/06/2026 10:36 GMT+7

Trung Quốc bắt đầu triển khai dự án trị giá 77,2 tỉ nhân dân tệ nhằm giải tỏa điểm nghẽn lưu thông đường thủy qua đập Tam Hiệp, nâng đáng kể tổng công suất lưu thông qua hệ thống đập này.

Trung Quốc khởi động dự án quy mô lớn mở rộng hệ thống đập Tam Hiệp- Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc trong một lần xả lũ

ẢNH: AFP

Tờ China Daily đưa tin Trung Quốc ngày 9.6 khởi động một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhằm mở rộng hệ thống giao thông đường thủy của đập Tam Hiệp ở thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc), nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn lưu thông thường xuyên tại đây.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 77,2 tỉ nhân dân tệ (11,39 tỉ USD), dự án lớn này có hai hạng mục cốt lõi, gồm một tuyến kênh mới tại đập Tam Hiệp và mở rộng năng lực vận chuyển tại đập Cát Châu Bá (Gezhouba) ở hạ lưu.

Tại đập Tam Hiệp, hai âu tàu mới sẽ được xây dựng sau khi đào vào ngọn núi ở bờ trái, song song với hệ thống âu tàu đôi hiện có. Sau khi hoàn thành, khu vực này sẽ có âu tàu bốn tuyến, theo thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Kết hợp với hệ thống nâng tàu hiện có, tổng công suất lưu thông hằng năm qua đây sẽ tăng lên 336 triệu tấn. Năm 2025, tổng khối lượng hàng hóa lưu thông qua đập Tam Hiệp đạt 173 triệu tấn.

Việc mở rộng đập Cát Châu Bá liên quan việc tháo dỡ âu tàu số 3 để xây dựng hai âu tàu một tầng mới ở phía bên trái, giúp mở rộng các luồng dẫn vào. Điều này sẽ nâng tổng công suất lưu thông qua đập lên 360 triệu tấn mỗi năm.

Vành đai kinh tế Trường Giang, trải dài qua 11 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, chiếm hơn 40% dân số và GDP của cả nước. Các ngành công nghiệp của khu vực, từ luyện kim và ô tô đến sản xuất công nghệ cao, đều phụ thuộc rất nhiều vào dòng sông để vận chuyển 85% quặng sắt và hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như 83% than đá.

Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, xây trên dòng Trường Giang (Dương Tử) đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc. Đập Tam Hiệp có công suất lắp đặt lớn nhất thế giới với thiết kế lên đến 88,2 tỉ kWh.

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