Trung Quốc mở rộng cảng biển tại Brunei

Cơ quan Phát triển kinh tế Brunei cho biết công trình mở rộng cảng container Muara với sự đầu tư của Trung Quốc đã được khởi công.

South China Morning Post ngày 12.8 đưa tin dự án có tổng vốn đầu tư là 2 tỉ nhân dân tệ (278 triệu USD) và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, công suất của cơ sở này dự kiến sẽ tăng gấp đôi.

Công trường xây dựng cảng container Muara tại Brunei ngày 8.8.2025 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Dự án tại Muara bao gồm việc xây dựng một bến container mới có khả năng tiếp nhận tàu container lớn lên đến 50.000 tấn trọng tải, cũng như bổ sung thêm cầu tàu mới và nâng cấp các bến hiện có. Khu vực này cũng sẽ có một khu vực thương mại tự do rộng 3,6 héc ta.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Fazilah Yassin - Giám đốc điều hành của Công ty cảng Muara, cho biết: "Dự án này sẽ nâng cao đáng kể năng lực của cảng Muara, hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế và thương mại cũng như hợp tác của Brunei theo Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)".

Hồi tháng 2, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tới Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã mô tả liên doanh nêu trên là một "thành công" và cho biết họ kỳ vọng quan hệ đối tác này sẽ củng cố vị thế của Brunei như một trung tâm khu vực về hậu cần, vận chuyển và hàng không.

Kể từ năm 2017, Trung Quốc và Brunei đã hợp tác về cảng Muara dưới sự điều hành của liên doanh giữa Công ty Darussalam Assets (Brunei) và Tập đoàn cảng vịnh bắc bộ Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong đó, tuyến vận chuyển container trực tiếp đầu tiên kết nối Muara với khu vực Khâm Châu ở tỉnh Quảng Tây (tây nam Trung Quốc) bắt đầu hoạt động vào tháng 7.2023, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại giữa miền tây Trung Quốc và các khu vực phía đông Đông Nam Á.

Ông Fazilah Yassin phát biểu với Cơ quan Phát triển kinh tế Brunei rằng: "Tuyến đường này đã tăng cường kết nối giữa Brunei và Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa hợp lý và mở ra con đường kết nối liền mạch với hành lang đất liền - biển mới của Trung Quốc".

Hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới của Trung Quốc là một mạng lưới thương mại và hậu cần liên kết các thành phố không giáp biển ở miền tây Trung Quốc với hàng trăm cảng biển toàn cầu thông qua một loạt các tuyến đường sắt, đường bộ và đường biển.

Theo dữ liệu từ Tân Hoa Xã, tính đến quý I/2025, các dịch vụ vận chuyển hàng hóa của hành lang này đã kết nối các cơ sở tại 73 thành phố của Trung Quốc với 556 cảng ở 127 quốc gia và khu vực.

Trong thời gian gần đây, tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với Trung Quốc đã tăng lên mạnh mẽ trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung. Theo đó, nền kinh tế Trung Quốc dựa vào xuất khẩu vào Đông Nam Á để bù đắp tác động của thuế quan Mỹ, theo South China Morning Post.

Hãng tin AFP dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 7, lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi đó lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.