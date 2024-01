Nhập khẩu máy móc dùng để sản xuất chip máy tính của Trung Quốc đã tăng 14% vào năm 2023, lên gần 40 tỉ USD. Đây là mức chi lớn thứ hai được ghi nhận tính từ năm 2015. Theo hãng tin Bloomberg, việc Trung Quốc tăng nhập thiết bị làm chip bất chấp tổng nhập khẩu giảm 5,5% trong năm ngoái cho thấy tầm quan trọng của mục tiêu tự cung cấp mà chính phủ Trung Quốc và ngành công nghiệp chip của nước này đặt ra.

Trung Quốc mua gần 40 tỉ USD thiết bị làm chip REUTERS

Các công ty chip Trung Quốc đang nhanh chóng đầu tư vào các nhà máy bán dẫn mới để cố gắng nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Mỹ và các đồng minh áp đặt. Những hạn chế từ phương Tây đang khiến các công ty Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận với những máy móc cần thiết để tạo ra những con chip mạnh nhất, hơn nữa là làm chậm sự phát triển của lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, vốn được coi là mối đe dọa đối với Mỹ.

Nhập khẩu của Trung Quốc từ Hà Lan đã tăng vọt trong năm ngoái. Vào tháng 12.2023, nhập khẩu thiết bị in thạch bản từ Hà Lan đã tăng gần 1.000% so với một năm trước đó, lên 1,1 tỉ USD, do các công ty đổ xô mua trước khi Hà Lan bắt đầu áp dụng các hạn chế trong tháng này.