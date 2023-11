Trung Quốc mua thiết bị cũ từ Nikon để sản xuất chip

Theo Nikkei Asian Review, dòng thiết bị i-Line của Nikon phù hợp để sản xuất các thiết bị điện tử đang có nhu cầu cao ở Trung Quốc do sự phát triển tích cực của thị trường xe điện. Dây chuyền hệ thống i-Line có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị điện tử từ vật liệu nền silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN).



Những thiết bị i-Line được sản xuất từ những năm 1990

NIKON

Nikon cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn khả năng phát hành chip hiện đại hơn cho các thiết bị này. Sử dụng đế linh kiện làm sẵn, Nikon có kế hoạch cung cấp dòng thiết bị i-Line với mức giá thấp hơn 20 - 30% so với giá của giải pháp đến từ đối thủ cạnh tranh Canon. Tuy không phải công nghệ tiên tiến nhưng i-Line phù hợp để áp dụng vào máy sản xuất chip, tạo sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và độ bền.

Cả Nikon và Canon từng dẫn đầu thị trường thiết bị in thạch bản cho đến những năm đầu của thế kỷ này, sau khi ASML (Hà Lan) đã làm chủ được việc sản xuất các giải pháp công nghệ quang khắc tia cực tím (EUV) phức tạp hơn và gần như độc quyền trên thị trường máy in thạch bản. Tính đến cuối năm ngoái, ASML kiểm soát đến 62% thị trường thiết bị in thạch bản, trong khi Canon chiếm 31% và Nikon chiếm 7%.

Trong năm tài chính hiện tại, Nikon dự kiến đạt thu nhập ròng 233 triệu USD, giảm 22% so với năm tài chính trước đó. Khi nhắc đến thị trường thiết bị in thạch bản, lợi nhuận hoạt động của Nikon dự kiến giảm 51% xuống còn 79 triệu USD. Ngoài Trung Quốc, Nikon cũng sẽ cung cấp các thiết bị tương ứng cho Nhật Bản và Đài Loan. Để chuẩn bị cho việc tăng trưởng doanh số tại thị trường Trung Quốc, công ty đã tăng lực lượng lao động địa phương thêm 50% so với năm 2020.