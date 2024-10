Trung Quốc nghi chip Intel đe dọa an ninh quốc gia

Tuyên bố này được đưa ra bởi Hiệp hội An ninh mạng Trung Quốc (CSAC), đồng thời nhấn mạnh Intel "liên tục gây thiệt hại" cho an ninh và lợi ích của đất nước.



Hơn 1/4 doanh thu Intel vào năm ngoái đến từ Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Mặc dù CSAC là một tổ chức công nghiệp và không phải là cơ quan chính phủ nhưng họ được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc. Do đó, danh sách dài các cáo buộc chống lại Intel được công bố trên tài khoản chính thức của CSAC trên WeChat có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt từ Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).

Đến thời điểm hiện tại, cả đại diện của Intel và CAC đều từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Trong tuyên bố của mình, CSAC khuyến nghị cần tiến hành xem xét tính bảo mật mạng của các sản phẩm Intel tại Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Tác hại đối với Intel

CSAC cũng cáo buộc các chip Intel, bao gồm cả Xeon, được sử dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) có chứa một số lỗ hổng. Tổ chức này coi đây là một vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời chỉ trích "thái độ cực kỳ vô trách nhiệm đối với khách hàng" của Intel. Tuyên bố từ CSAC nhấn mạnh: "Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng trên toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc. Việc sử dụng sản phẩm của Intel có thể gây ra rủi ro lớn đối với an ninh quốc gia".

Nếu lệnh cấm được ban hành đối với các sản phẩm của Intel, có thể làm giảm nguồn cung chip cho lĩnh vực AI tại Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế cho các sản phẩm của Nvidia, vốn đã bị chính quyền Mỹ cấm cung cấp cho quốc gia này.

Vào năm ngoái, CSAC đã cấm các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước mua sản phẩm từ nhà sản xuất Micron đến từ Mỹ do các sản phẩm này không vượt qua bài kiểm tra an ninh mạng. Nếu các sản phẩm của Intel cũng bị kiểm tra tương tự, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của công ty bởi hơn 1/4 doanh thu vào cuối năm ngoái của Intel đến từ thị trường Trung Quốc.