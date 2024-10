Trung Quốc nói chương trình vũ trụ trở thành mục tiêu của điệp viên nước ngoài

Trong bài đăng trên mạng xã hội WeChat, MSS nói rằng các cơ quan an ninh đã điều tra và xử lý một số vụ việc, "đã đối phó với các cơ quan gián điệp nước ngoài thực hiện hoạt động tình báo chống lại Trung Quốc", dù không đề cập cụ thể nước nào, South China Morning Post đưa tin ngày 23.10.

MSS nêu thêm cơ quan gián điệp nước ngoài gần đây đã sử dụng vệ tinh cảm biến từ xa có độ chính xác cao để tiến hành giám sát và đánh cắp thông tin liên quan các nghiên cứu về ngành vũ trụ của Trung Quốc. Cơ quan an ninh Trung Quốc nhấn mạnh an ninh vũ trụ là một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia và cần phải bảo vệ tài sản, quyền và môi trường vũ trụ khỏi các mối đe dọa, đến từ cả yếu tố tự nhiên và do con người.

Tổ hợp tên lửa đẩy Trường Chinh-2F và tàu vũ trụ Thần Châu-19 được đưa lên bệ phóng ở thành phố Tửu Tuyền, Trung Quốc ngày 22.10 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Bắc Kinh coi không gian vũ trụ là "biên giới mới cho tăng trưởng kinh tế, căng thẳng quân sự và an ninh quốc gia", nhấn mạnh các cường quốc lớn và cường quốc tầm trung đang ưu tiên phát triển ngành vũ trụ, có thể dẫn đến những căng thẳng. Bên cạnh đó, Trung Quốc nêu ra những thách thức mới, bao gồm cạnh tranh tài nguyên vũ trụ, cũng như nguy cơ tàu vũ trụ va chạm với rác thải vũ trụ.

MSS cáo buộc "một số nước" đẩy mạnh chạy đua vũ trang trong không gian, dù không đề cập cụ thể. Bộ này nói những nước không được nêu đích danh đã thành lập lực lượng tác chiến không gian và xem Trung Quốc như một đối thủ chính.

"Họ ủng hộ quyền kiểm soát không gian và không tiếc công sức kìm hãm chúng tôi. Điều này gây mối đe dọa đến môi trường hòa bình của không gian", MSS nêu thêm.