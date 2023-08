Trung Quốc phát hiện công dân tình nghi làm gián điệp cho CIA

Trong thông cáo được đăng tải trên mạng ngày 11.8, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan này mới đây đã phát hiện một trường hợp công dân nước này cung cấp "thông tin bí mật cốt lõi" cho CIA để kiếm tiền cũng như có cơ hội đưa gia đình sang Mỹ định cư, theo AFP.

Theo thông cáo, công dân nói trên mang họ Zeng, từng làm việc cho một tập đoàn công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Người này được cử đi học ở Ý, sau đó quen biết một đặc vụ CIA đóng tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Rome (Ý) WEBSITE ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI ROME

Thông qua các bữa tiệc tối, đi chơi và đi xem opera, cả hai đã phát triển mối quan hệ "thân thiết", và Zeng dần trở nên "phụ thuộc về mặt tâm lý" vào đặc vụ CIA này, theo một bản tin trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Bản tin cho hay, sau khi thành công trong việc làm "rung chuyển" lập trường chính trị của Zeng, điệp viên CIA đã tìm kiếm thông tin nhạy cảm về quân đội Trung Quốc từ người này. Bản tin không nói thời gian sự việc diễn ra.

Bản tin cũng không nêu rõ giới tính của Zeng nhưng cho biết người này sinh năm 1971. Người được cho là điệp viên CIA tên Seth, theo CCTV.

CCTV cho biết Zeng bị phát hiện đã ký vào thỏa thuận làm gián điệp cho Mỹ và đã được đào tạo trước khi trở về Trung Quốc thực hiện hoạt động gián điệp. Sau khi về nước, Zeng đã nhiều lần cung cấp thông tin tình báo "cốt lõi" cho Washington để nhận những khoản tiền lớn.

Theo báo cáo, các biện pháp "cưỡng chế" - thường có nghĩa là giam giữ - đã được áp dụng đối với Zeng.

CIA và chính phủ Mỹ không lập tức đưa ra bình luận. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự chú ý rộng rãi ở Trung Quốc, vươn lên dẫn đầu danh sách các chủ đề thịnh hành trên trang mạng xã hội Weibo vào sáng 11.8.

Quan hệ Mỹ - Trung đã xấu đi trong những năm gần đây vì một loạt vấn đề, bao gồm an ninh quốc gia. Washington cáo buộc Bắc Kinh do thám và tấn công mạng, cáo buộc mà Trung Quốc đã bác bỏ. Trung Quốc cũng từng tuyên bố nước này đang đối mặt với mối đe dọa từ gián điệp.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã kêu gọi công dân của mình tham gia vào công tác phản gián vì lợi ích an ninh quốc gia, sau khi mở rộng luật chống gián điệp vào tháng 7, khiến Mỹ lo ngại.

Theo luật đã sửa đổi, việc "dựa vào các tổ chức gián điệp và đặc vụ của họ" cũng như lấy "tài liệu, dữ liệu, vật liệu và những gì liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia" một cách trái phép có thể cấu thành tội gián điệp.

Trong một diễn biến khác, New Zealand ngày 11.8 công bố một báo cáo cho biết họ đã nắm được các hoạt động tình báo có liên quan Trung Quốc tại New Zealand, chống lại quốc đảo này cũng như khu vực Thái Bình Dương. Theo báo cáo, các nhóm và cá nhân có liên hệ với lực lượng tình báo của Bắc Kinh tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cộng đồng người gốc Hoa đa dạng ở New Zealand. Chính phủ Trung Quốc không lập tức đưa ra bình luận.

New Zealand, một thành viên của liên minh tình báo và an ninh Ngũ Nhãn (Five Eyes) bao gồm Úc, Anh, Canada và Mỹ, trước đây đã áp dụng cách tiếp cận ôn hòa hơn đối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ. Song trong những tháng gần đây, Wellington thường xuyên công khai bày tỏ lo ngại về hành động của Bắc Kinh.