Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời hiệu suất tốt nhất

Kiến Văn
Kiến Văn
26/08/2025 10:45 GMT+7

Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một loại pin mặt trời mới có khả năng chuyển đổi 34,58% ánh sáng mặt trời thành điện.

Đây được xem là kỷ lục mới cho công nghệ pin mặt trời song song silicon-perovskite. Công nghệ này kết hợp silicon truyền thống (vật liệu chủ yếu được sử dụng trong các tấm pin mặt trời thương mại) với một lớp perovskite (một hợp chất tinh thể nổi bật với khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời hiệu quả) đặc biệt ở các bước sóng mà silicon không thể hấp thụ.

Trung Quốc phát triển thành công pin mặt trời hiệu suất tốt nhất - Ảnh 1.

34,58% được xem là hiệu suất chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện tốt nhất hiện nay

ẢNH: K. VĂN

Theo thông tin từ Tech Xplore, thành tựu này đưa công nghệ pin mặt trời song song silicon-perovskite tiến gần hơn đến giới hạn lý thuyết về hiệu suất, theo ước tính của Oxford PV rơi vào khoảng 43%. Để có cái nhìn rõ hơn, ScienceDaily cho biết hiệu suất của các tấm pin mặt trời song song silicon-perovskite thương mại đã tăng từ khoảng 15% vào năm 2015 lên 25% vào năm 2024.

Lợi ích từ những tấm pin mặt trời hiệu suất cao

Các tấm silicon tiêu chuẩn không thể thu được toàn bộ các bước sóng ánh sáng, trong khi perovskite có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh lam và xanh lục, có thể lấp đầy những khoảng trống mà silicon để lại. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã kết hợp một tế bào quang điện silicon với một lớp perovskite mỏng đặc biệt nhằm tạo ra thiết kế song song giúp tăng hiệu suất đáng kể.

Chính phủ khuyến khích lắp điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ

Theo Đại học Rochester (Mỹ), việc sản xuất vật liệu perovskite rẻ hơn silicon có thể giúp giảm tổng chi phí sản xuất tấm pin mặt trời. Nếu công nghệ này được mở rộng quy mô, nó có thể giảm chi phí năng lượng mặt trời bằng cách thu được nhiều ánh sáng hơn và sản xuất nhiều điện hơn trên cùng một diện tích bề mặt. Điều này có thể làm cho điện mặt trời áp mái trở nên hợp túi tiền hơn, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm không khí độc hại và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng các tấm pin này vẫn chưa được thử nghiệm trong các điều kiện thực tế như nhiệt độ và độ ẩm, do đó cần thêm thời gian phát triển và nghiên cứu trước khi có thể áp dụng rộng rãi. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết bước đột phá này có thể thúc đẩy năng lượng sạch và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai năng lượng ít phát thải carbon cho tất cả mọi người.

