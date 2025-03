Trung Quốc sẵn sàng cho máy in thạch bản EUV 'cây nhà lá vườn'

Mặc dù SMIC đã sản xuất thành công các tấm wafer 5nm với máy DUV, nhưng việc sản xuất hàng loạt vẫn gặp khó khăn do chi phí cao và năng suất thấp. Những trở ngại này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến Huawei và khiến công ty chưa thể vượt qua công nghệ 7nm. Nhưng mọi thứ đang tích cực hơn khi SMIC đang dần tiến đến máy EUV do chính Trung Quốc tạo ra.

Máy EUV của ASML có kích thước bằng một chiếc xe buýt ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo mới nhất, SMIC dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất thử nghiệm những chiếc máy EUV tùy chỉnh vào quý 3/2025. Những máy này sẽ sử dụng kỹ thuật plasma phóng điện kích thích bằng laser (LDP), khác với plasma tạo bằng laser (LPP) của ASML.

Việc sản xuất hàng loạt máy EUV do Trung Quốc tự sản xuất có thể bắt đầu vào năm 2026, với thiết kế đơn giản và tiết kiệm điện hơn. Điều này sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm từ Mỹ và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Máy EUV “Sản xuất tại Trung Quốc” lần đầu lộ diện

Hình ảnh được chia sẻ từ các tài khoản trên mạng xã hội mới đây cho thấy một hệ thống mới đang được thử nghiệm tại cơ sở Đông Quan của Huawei. Một nhóm nghiên cứu từ Harbin Provincial Innovation đã phát triển kỹ thuật plasma phóng điện, có khả năng tạo ra đèn EUV với bước sóng 13,5nm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hình ảnh rò rỉ được cho là máy EUV của Trung Quốc đang chuẩn bị chạy thử nghiệm ẢNH: WEIBO

Quá trình này bao gồm việc làm bay hơi thiếc giữa các điện cực và chuyển đổi nó thành plasma thông qua phóng điện áp cao, với các va chạm electron-ion tạo ra bước sóng cần thiết. So với LPP của ASML, công nghệ LDP được cho là có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn hơn, tiêu thụ ít điện năng và chi phí sản xuất thấp hơn.

Trước khi các thử nghiệm này bắt đầu, SMIC và Trung Quốc vẫn phải dựa vào máy móc DUV cũ, sử dụng bước sóng 248nm và 193nm, kém hơn nhiều so với bước sóng 13,5nm của EUV. Do hạn chế này, SMIC cần đạt được nhiều bước tạo mẫu để có được các nút tiên tiến, điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất wafer mà còn kéo dài thời gian, dẫn đến các hóa đơn khổng lồ. Kết quả là chip 5nm của SMIC sẽ đắt hơn 50% so với chip của TSMC khi sản xuất trên cùng một công nghệ quang khắc.

Hiện tại, Huawei đang bị giới hạn trong việc phát triển chip Kirin riêng trên quy trình 7nm, trong khi công ty này chỉ có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ để cải thiện khả năng của các SoC mới. Nếu Trung Quốc thành công trong việc phát triển máy móc EUV tiên tiến, Huawei có thể thu hẹp khoảng cách với Qualcomm và Apple, đồng thời mang lại sự cạnh tranh cần thiết cho ngành công nghiệp bán dẫn.