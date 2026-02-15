Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Trung Quốc siết chặt quy định về an toàn, ô tô phải có nút bấm vật lý

Hoàng Cường
Hoàng Cường
15/02/2026 17:50 GMT+7

Trung Quốc đang siết chặt quy định về an toàn đối với ô tô, đề xuất ô tô mới bắt buộc phải có các nút bấm vật lý để đảm bảo an toàn, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn cho hệ thống tự động hóa trên ô tô.

Cùng với xu hướng điện hóa diễn ra mạnh mẽ, ô tô Trung Quốc những năm gần đây còn thu hút sự chú ý với khoang nội thất thiết kế hiện đại, ngập tràn màn hình cảm ứng để tích hợp các chức năng. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đang xem xét lại các quy định về an toàn khi cho rằng áp lực cạnh tranh cùng công nghệ phát triển nhanh đang khiến các nhà sản xuất đi quá xa.

Trung Quốc siết chặt quy định về an toàn, ô tô phải có nút bấm vật lý - Ảnh 1.

Các chức năng an toàn thiết yếu phải được điều khiển bằng công tắc hoặc nút bấm thay vì gom hết vào màn hình cảm ứng

Ảnh: Carscoop

Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã đề xuất các quy định mới liên quan đến an toàn trên ô tô. Theo đó, các chức năng an toàn thiết yếu phải được điều khiển bằng công tắc hoặc nút bấm thay vì gom hết vào màn hình cảm ứng như xu hướng hiện tại. Không phải là các công tắc ẩn trong menu phụ. Không phải là các nút điều khiển được giấu sau thao tác vuốt… Thay vào đó phải là các nút điều khiển thực, hữu hình để người dùng ô tô có thể nhấn mà không cần rời mắt khỏi đường.

Theo Bloomberg, đèn xi-nhan, đèn báo nguy hiểm, cần số và hệ thống gọi khẩn cấp phải có các nút hoặc công tắc cố định với diện tích bề mặt tối thiểu là 10 x 10 (mm) (khoảng 0,4 x 0,4 inch). Điều này tưởng chừng rất bình thường, bởi từng xuất hiện rất phổ biến trên các dòng ô tô đời cũ nhưng khoảng 5 năm trở lại đây tất cả đã bị loại bỏ để gom vào những màn hình lớn khiến người dùng ô tô phải mất thời gian quan sát, điều khiển bằng thao tác chạm, lướt…

Trung Quốc siết chặt quy định về an toàn, ô tô phải có nút bấm vật lý - Ảnh 2.

Những màn hình lớn khiến người dùng ô tô phải mất thời gian quan sát, điều khiển bằng thao tác chạm, lướt…

Ảnh: Carscoop

Động thái này nhắm thẳng vào thiết kế nội thất tối giản được các nhà sản xuất ô tô như Tesla, BYD, Xiaomi… đang áp dụng phổ biến trên nhiều mẫu mã xe điện khác nhau. Những bảng điều khiển gọn gàng trông rất đẹp, hiện đại và rất tiện dụng khi bạn đỗ xe hoặc kẹt xe. Tuy nhiên, chúng lại gây bất tiện khi ô tô đang di chuyển, đòi hỏi người lái quan sát, nhiều tác vụ, độ trễ màn hình và các biểu tượng quá nhỏ khó đọc.

Trung Quốc gần đây đã liên tục ban hành các quy định an toàn. Mới đây, quốc gia này đã cấm thiết kế tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe sau khi xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người ngồi trong xe điện bị mắc kẹt. Gần đây, Trung Quốc cũng ban hành quy định loại bỏ các loại vô-lăng kiểu "càng cua", khi cho rằng kiểu thiết kế này không đảm bảo an toàn.

Ngoài nút bấm, các nhà lập pháp Trung Quốc cũng đang siết chặt quy định đối với hệ thống hỗ trợ lái xe. Các tiêu chuẩn mới cho hệ thống tự động lái cấp độ 3 và cấp độ 4 yêu cầu phải chứng minh được độ an toàn tương đương với một người lái xe có năng lực và luôn duy trì sự tập trung.

Trung Quốc siết chặt quy định về an toàn, ô tô phải có nút bấm vật lý - Ảnh 3.

Các nhà lập pháp Trung Quốc cũng đang siết chặt quy định đối với hệ thống hỗ trợ lái xe

Ảnh: Carscoop

Các nhà sản xuất ô tô sẽ cần phải nộp hồ sơ an toàn để chứng minh rằng hệ thống của họ có thể xử lý việc lái xe hàng ngày và các tình huống có nguy cơ rủi ro cao. Nếu công nghệ gặp sự cố hoặc người lái bỏ qua yêu cầu chuyển quyền điều khiển, chiếc xe phải đạt được điều kiện mà các nhà quản lý phương tiện tại Trung Quốc gọi là "Tình trạng rủi ro tối thiểu". Nói một cách đơn giản, nó phải tự dừng lại một cách an toàn.

Theo các chuyên gia trong ngành, Trung Quốc không phản đối công nghệ, họ chỉ muốn công nghệ đó có một công tắc tắt mà người dùng có thể dễ dàng tìm thấy để sử dụng.

