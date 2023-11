Trung Quốc tăng nhập, có giúp con tôm Việt Nam vượt qua khó khăn?

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc giảm đến 31% và 8% trong 2 quý đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Đến quý 3 đã tăng trưởng trở lại, đạt mức tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 3 quý lên 454 triệu USD, vẫn giảm 6% so với năm 2022.

Thị trường Trung Quốc chưa khởi sắc như kỳ vọng CHÍ NHÂN

Tăng trưởng trên là nhờ các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu hàng để chuẩn bị cho các đợt lễ hội và kỳ nghỉ dài ngày gồm Tết Trung thu, ngày quốc khánh ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự kiện xả nước thải hạt nhân từ Nhật Bản cũng được cho là có ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thủy sản nói chung trong đó có tôm tại thị trường Trung Quốc.

Theo ước tính, năm 2023 Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn tôm. Tính đến tháng 8.2023, nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt 675.556 tấn, trị giá 3,74 tỉ USD, tăng 29% về lượng và 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ecuador tiếp tục là nhà cung cấp tôm hàng đầu cho Trung Quốc, chiếm 72% tổng sản lượng, kế đến là Ấn Độ và Argentina.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm cho biết, hiện tại nhu cầu và giá tôm không tăng dù đang vào mùa cao điểm cuối năm. Thêm vào đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đang tiếp nhận hồ sơ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp tôm đối với 4 "cường quốc" hàng đầu thế giới trong đó có Việt Nam khiến thị trường càng thêm ảm đạm. Nguy cơ lớn nhất của con tôm Việt Nam là không thể cạnh tranh được với tôm giá rẻ từ các nước đặc biệt là Ecuador nhưng thị trường Trung Quốc không có chuộng những sản phẩm chế biến sâu mà thích sản phẩm tươi sống hơn nên con tôm Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.