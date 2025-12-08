Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc tạo ra liệu pháp tế bào gốc 'siêu hiệu quả' đối với bệnh Parkinson

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2025 15:32 GMT+7

Các chuyên gia y tế Trung Quốc đã tạo ra một phương pháp tiếp cận tế bào gốc hiệu quả cho bệnh Parkinson, mở ra triển vọng điều trị căn bệnh này, theo tờ South China Morning Post ngày 7.12.

Bệnh Parkinson thường được gọi là "rối loạn vận động". Các triệu chứng của bệnh là do não không sản xuất đủ dopamine, do các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm sản xuất chất này bị chết hoặc suy yếu. Triệu chứng đầu tiên có thể là run nhẹ ở một tay, một chân hoặc hàm, và dần dần dẫn đến các triệu chứng như run, cứng cơ, cử động chậm và các vấn đề về thăng bằng, làm tăng nguy cơ té ngã.

Trung Quốc tạo ra liệu pháp tế bào gốc 'siêu hiệu quả' đối với bệnh Parkinson- Ảnh 1.

Những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson luyện tập một môn võ thuật ở Pháp vào ngày 8.2.2018

Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang khám phá các liệu pháp tế bào gốc để bổ sung các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm sản xuất dopamine bị mất, trong đó nhóm của chuyên gia thần kinh học Shi Jiong tại bệnh viện trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) ở thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy đang dẫn đầu về liệu pháp này, theo South China Morning Post.

Phương pháp điều trị tái tạo của nhóm nghiên cứu do ông Shi dẫn đầu biệt hóa các tế bào gốc thành các tế bào chức năng với hiệu quả vượt trội. "Các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới gần đây đã báo cáo tỷ lệ chuyển đổi khoảng 50%, nhưng nhóm cộng tác của chúng tôi đã đạt được tỷ lệ hơn 80% thông qua một loạt nỗ lực", ông Shi cho hay.

Ông Shi cho biết thêm liệu pháp của nhóm ông nhằm mục đích kích thích các tế bào gốc đa năng (iPSC) trở thành các tế bào thần kinh chỉ có thể tiết dopamine, ví tế bào gốc như những hạt giống. "Chúng tôi 'cấy' chúng vào não bệnh nhân và cho phép chúng biệt hóa thành các tế bào thần kinh có thể tiết dopamine hoàn toàn mới, định hình lại mạng lưới thần kinh của não", ông giải thích.

Từ giữa năm nay, nhóm của ông Shi đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một liên quan việc điều trị cấy ghép tế bào gốc. Sáu bệnh nhân tham gia cuộc thử nghiệm đã cho thấy sự cải thiện nhanh chóng về các triệu chứng.

Một trong những người tham gia cuộc thử nghiệm nói trên là bệnh nhân họ Li. Bệnh nhân 37 tuổi này bắt đầu mất khả năng kiểm soát vận động khi mới 22 tuổi, nhưng hiện tại cô đã được phục hồi phần lớn chức năng và trở lại cuộc sống bình thường, chỉ 3 tháng sau khi trải qua quá trình điều trị.

"Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Trong các nghiên cứu trước đây, hiếm khi tìm thấy một liệu pháp nào có hiệu quả nhanh chóng và cho thấy hiệu quả khả quan như thế", South China Morning Post dẫn lời ông Shi.

