Trung Quốc thu hồi thành công tầng tên lửa tái sử dụng

Báo South China Morning Post đưa tin tên lửa Trường Chinh 10B của Trung Quốc lần đầu tiên bay thử nghiệm nhằm kiểm tra hệ thống thu hồi tầng đẩy. Mẫu tên lửa cao 63 m đã rời bệ phóng vào trưa 10.7 để đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Sau khi 2 tầng đẩy tách rời, tầng đẩy thứ nhất đã được điều hướng để quay trở lại mặt đất và được thu hồi tại bệ đỡ đặt trên biển.

Cột mốc trên đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi thành công tầng tên lửa đẩy có kiểm soát, đồng thời trở thành nước thứ 2 thành công thu hồi tầng đẩy của tên lửa. Trước đó, Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của Mỹ đã tiên phong trong việc thu hồi tên lửa đẩy.

Tầng đẩy của tên lửa Trường Chinh 10B đáp xuống bệ đỡ trên biển trong ngày 10.7 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Khác với phương pháp hạ cánh thẳng đứng trên các bệ đỡ của SpaceX, tầng đẩy của Trường Chinh 10B ghi dấu ấn với hệ thống thu hồi bằng "lưới bắt" được bố trí trên biển. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc dùng lưới bắt sẽ giúp đơn giản hóa cấu trúc trên khoang tên lửa, giảm khối lượng phương tiện và tăng khả năng tải trọng. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong các phương án xác định điểm thu hồi.

Đài CCTV đưa tin chuyến bay thử nghiệm trên đã kiểm chứng tính hiệu quả của thiết kế tái sử dụng tầng thứ nhất, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm đáng kể chi phí cho các vụ phóng trong tương lai.

Tên lửa Trường Chinh 10B do Học viện Công nghệ tên lửa Trung Quốc (CALT) phát triển, có khả năng mang tải trọng ít nhất 16 tấn lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển tên lửa tái sử dụng. Vụ phóng tên lửa Trường Chinh 10B cũng giúp thu thập dữ liệu cần thiết để phát triển các mẫu tên lửa thuộc dòng Trường Chinh 10, nhằm thực hiện sứ mệnh đưa người lên mặt trăng trước năm 2030 của Trung Quốc.