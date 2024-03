Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng phương pháp điều trị ung thư tuyến tụy

Theo South China Morning Post, ung thư tuyến tụy, thường được gọi là "vua của các loại ung thư" với tỷ lệ tử vong thuộc hàng cao nhất. Những người mắc bệnh có tỷ lệ sống sót trung bình sau 5 năm là dưới 10%. Đơn cử, ông Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple qua đời ở tuổi 56 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh này.



Viện Dược liệu Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết vào cuối tháng 2 nhóm nghiên cứu của họ (do ông Lý Á Bình dẫn dắt) đã nhận được thông báo phê duyệt thử nghiệm lâm sàng từ Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Một loại thuốc chống ung thư tuyến tụy do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đang tiến tới thử nghiệm lâm sàng GLOBETRENDER

Trong thông báo trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat (Trung Quốc), viện này cho biết loại thuốc này được kỳ vọng sẽ cung cấp một lựa chọn điều trị mới an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy. Loại thuốc này cho thấy hiệu quả vượt trội trong các nghiên cứu tiền lâm sàng so với các phương pháp điều trị đã có và đạt mức độ an toàn tốt trên các mô hình khối u ở động vật như chuột nhắt, chuột cống và chó săn thỏ.

Theo viện này, phương pháp điều trị hiện được chuẩn bị cho nghiên cứu lâm sàng giai đoạn I, bước đầu tiên hướng tới thử nghiệm trên người.

Việc phát triển phương pháp điều trị bằng liposome, có tên là HLN601, được xem là một dự án trọng điểm của Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc - nơi tài trợ hầu hết các nghiên cứu cơ bản.

Viện Dược liệu Thượng Hải cho biết ông Lý Á Bình cùng nhóm nghiên cứu đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ nhằm khắc phục khả năng hòa tan trong nước kém của hoạt chất - đây được xem là nguyên nhân chính gây khó khăn cho việc sản xuất.



Sử dụng quy trình mới, các nhà khoa học đã phát triển một công thức có kết cấu dạng sữa. Ứng dụng công nghệ liposome giúp hòa tan hiệu quả các hoạt chất khó tan, từ đó tăng tính thẩm thấu và dễ hấp thụ hơn.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, hình thức điều trị này cho phép nhiều thuốc đi đến vùng bệnh của cơ thể hơn. Đồng thời, thuốc liposomal cũng có thể có ít tác dụng phụ hơn.

Mayo Clinic, trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận của Mỹ cho rằng một trong những lý do chính khiến ung thư tuyến tụy có tỷ lệ tử vong cao là vì nó thường có ít triệu chứng lâm sàng điển hình và dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.