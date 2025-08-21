Trung Quốc thúc đẩy siêu đập thủy điện, tăng kết nối đường sắt cho Tây Tạng

Nhiều người chụp ảnh trước chân dung của ông Tập Cận Bình tại quảng trường Cung điện Potala ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng ảnh: reuters

Hôm 20.8, nhân 60 năm thành lập khu tự trị Tây Tạng, ông Tập Cận Bình lần thứ hai thăm khu vực trên vai trò Chủ tịch nước Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Trong chuyến thăm lần này, nhà lãnh đạo nhấn mạnh những dự án trọng điểm như siêu đập thủy điện Yarlung Tsangpo và tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Tây Tạng cần được triển khai "mạnh mẽ, trật tự và hiệu quả".

Chủ tịch nước Trung Quốc cũng thúc giục khu vực phát triển nông nghiệp và năng lượng sạch, đồng thời thúc đẩy sự lồng ghép và phối hợp giữa các ngành văn hóa và du lịch.

Với công trình cần đến lượng xi măng gấp 60 lần đập Hoover ở miền tây nước Mỹ và lượng thép gấp hơn 116 tòa nhà Empire State của TP.New York (bang New York, Mỹ), dự án siêu đập thủy điện Yarlung Tsangpo được xem là một trong những công trình hạ tầng lớn nhất trong lịch sử.

Trung Quốc khởi công siêu đập thủy điện ở Tây Tạng

Công trình đã được khởi công từ tháng 7 và dự kiến có thể kéo dài ít nhất một thập niên. Dự án xây thủy điện được dự trù kinh phí ước tính lên đến 1.200 tỉ nhân dân tệ (hơn 167, 2 tỉ USD).

Theo Tân Hoa xã, chuyến thăm lần này cho thấy Bắc Kinh đã đặc biệt coi trọng sự phát triển của Tây Tạng, thể hiện qua việc Chủ tịch nước Trung Quốc đương nhiệm lần đầu trực tiếp dẫn đầu phái đoàn chính phủ trung ương đến nơi.

Ông Tập dự kiến tham dự sự kiện ngày 21.8 ở Lhasa để đánh dấu 60 năm thành lập khu tự trị Tây Tạng.