Trung Quốc, Triều Tiên đạt ‘đồng thuận quan trọng’

Thông tin này được công bố trong một thông điệp cảm ơn sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng vào hôm 9.6.

Trong thông điệp được KCNA đăng tải đầy đủ, ông Tập Cận Bình cho biết hai bên đã "trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt sự đồng thuận chung quan trọng", phản ánh quyết tâm làm sâu sắc thêm mối quan hệ.

Nhìn về phía trước, ông Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng hợp tác với ông Kim Jong-un “trên cơ sở lợi ích cơ bản và lâu dài” để “bảo vệ, củng cố và phát triển ổn định” quan hệ song phương và đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Nguyên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju đến thăm Tháp Hữu nghị để đặt vòng hoa tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ẢNH: REUTERS

Ông cũng cho biết chuyến thăm đã “kết thúc thành công” và quan hệ đã bước vào “một giai đoạn lịch sử mới”, đồng thời bày tỏ hy vọng được gặp lại ông Kim.

Ông Tập Cận Bình đã thăm Bình Nhưỡng trong hai ngày 8-9.6, đánh dấu chuyến đi đầu tiên tới Triều Tiên sau 7 năm. Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết chuyến thăm đã thiết lập được sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn, mở ra con đường rõ ràng hơn cho sự phát triển quan hệ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa, đồng thời cam kết tăng cường liên lạc chiến lược giữa chính phủ hai nước, theo truyền thông nhà nước của cả hai nước.

“Hợp tác thiết thực là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên”, Tân Hoa xã nhận định như vậy, đồng thời lưu ý đến các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và xây dựng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết cả hai nước cũng nên tận dụng việc mở cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới và nối lại các chuyến bay dân dụng cũng như các chuyến tàu khách quốc tế.

Hãng thông tấn KCNA hôm 10.6 cho biết hai nhà lãnh đạo đã đến viếng Tháp Hữu nghị Trung-Triều ở Bình Nhưỡng, nơi tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, và tham quan một trường đào tạo chính trị cho cán bộ đảng.