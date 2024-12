Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ, cảnh báo lằn ranh đỏ về Đài Loan

Người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan Quách Nhã Tuệ ngày 5.12 cho biết nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức đã điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Bà Quách không công bố nội dung cuộc gọi.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (giữa) dự một cuộc họp qua video khi đang ở đảo Guam của Mỹ ngày 4.12 ẢNH: AFP

Reuters dẫn nguồn tin cho hay cuộc gọi diễn ra vào chiều 4.12 theo giờ Mỹ, khi ông Lại đang có chuyến thăm các nước Thái Bình Dương. Trong lúc quá cảnh tại Hawaii (Mỹ), ông Lại cũng có cuộc gọi dài 20 phút với cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và thảo luận về các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc.

Hồi năm 2022, Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bao quanh Đài Loan khi bà Pelosi thăm hòn đảo lúc còn đương chức.

Bình luận về các cuộc điện đàm, người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng vấn đề Đài Loan là cốt lõi của lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và lằn ranh đỏ thứ nhất không thể bị vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc sẽ có biện pháp cương quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ". Ông Lâm kêu gọi Mỹ ngừng can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng gửi tín hiệu sai lầm đến lực lượng đòi ly khai của Đài Loan.

Trung Quốc ra đòn đáp trả vì Mỹ hạn chế xuất khẩu chip

Cùng ngày, Trung Quốc áp đặt lệnh cấm vận đối với 13 công ty quân sự Mỹ nhằm đáp trả việc bán vũ khí cho Đài Loan. Các công ty này gồm Teledyne Brown Engineering Inc, BRINC Drones Inc, Shield AI Inc, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, SYNEXXUS Inc, Firestorm Labs Inc, Kratos Unmanned Aerial Systems Inc, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications và Group W.

Bên cạnh đó, nước này sẽ đóng băng tài sản tại Trung Quốc của 6 lãnh đạo thuộc 5 công ty Mỹ và cấm họ nhập cảnh. Lệnh cấm được đưa ra sau khi Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ gần đây thông qua hợp đồng bán phụ tùng và hỗ trợ chiến đấu cơ F-16, radar cho Đài Loan trị giá 385 triệu USD.