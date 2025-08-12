Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung Quốc tung hình ảnh tên lửa hành trình siêu âm DF-100
Video Thế giới

Trung Quốc tung hình ảnh tên lửa hành trình siêu âm DF-100

La Vi - Văn Khoa
12/08/2025 17:10 GMT+7

Trung Quốc đã công bố đoạn phim hiếm thấy về tên lửa hành trình siêu thanh DF-100, qua đó hé lộ thêm thông tin về loại vũ khí bí ẩn này.

Trung Quốc tung hình ảnh tên lửa hành trình siêu âm DF-100

Trung Quốc tung hình ảnh tên lửa hành trình siêu âm DF-100

Đoạn phim có sự xuất hiện của về tên lửa DF-100 nằm trong tập cuối cùng của bộ phim tài liệu về Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được phát sóng gần đây.

Trong đoạn phim, DF-100 xuất hiện trong bối cảnh một lữ đoàn tên lửa tiến hành huấn luyện thiết lập đường dây liên lạc và phóng tên lửa.

- Ảnh 1.

CCTV chiếu cảnh tên lửa DF-100 trong một phần của loạt phim tài liệu

Ảnh: CCTV

Theo hình ảnh mới, tên lửa DF-100 dường như có đầu đạn hình chóp nón nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá và cánh đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy tên lửa này có tốc độ cao và khả năng cơ động cao.

Tàu hải cảnh, tàu chiến Trung Quốc tự va chạm nhau ở Biển Đông?

Tàu hải cảnh, tàu chiến Trung Quốc tự va chạm nhau ở Biển Đông?

Theo AFP, Lực lượng Tuần duyên Philippines hôm 11.8 cho hay tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc khi đang truy đuổi tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông.

tên lửa DF-100 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA Tên lửa hành trình
Bình luận (0)

