Trung Quốc tung hình ảnh tên lửa hành trình siêu âm DF-100

Đoạn phim có sự xuất hiện của về tên lửa DF-100 nằm trong tập cuối cùng của bộ phim tài liệu về Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được phát sóng gần đây.

Trong đoạn phim, DF-100 xuất hiện trong bối cảnh một lữ đoàn tên lửa tiến hành huấn luyện thiết lập đường dây liên lạc và phóng tên lửa.

CCTV chiếu cảnh tên lửa DF-100 trong một phần của loạt phim tài liệu Ảnh: CCTV

Theo hình ảnh mới, tên lửa DF-100 dường như có đầu đạn hình chóp nón nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá và cánh đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy tên lửa này có tốc độ cao và khả năng cơ động cao.