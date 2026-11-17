Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn phát huy kết quả của Năm APEC 2026, đề nghị Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; đề nghị hai bên phát huy vai trò của hai nước chủ nhà APEC 2026, 2027 đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc tháng 4.2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Khẳng định chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ Việt - Trung, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đà phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị được củng cố, trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết; các ngành, các cấp hai bên triển khai nghiêm túc các cam kết, thỏa thuận cấp cao; hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược đạt nhiều đột phá; giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch được thúc đẩy tích cực.

Xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại

Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn.

Đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là tập trung triển khai quyết liệt các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, qua đó làm nền tảng cho liên kết kinh tế và công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược, đặc biệt là liên kết điện; tiếp tục tạo chuyển biến thực chất về hợp tác đào tạo nhân lực, đề nghị Trung Quốc tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là về khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị đất nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; khẳng định ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macau và khu vực Tây Nam của Trung Quốc; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thuỷ, liên kết điện; khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn; ủng hộ các doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai tốt chương trình Hành trình đỏ và sẵn sàng khuyến khích thanh niên Trung Quốc sang thăm các di tích đỏ của Việt Nam; phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027 để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, tăng cường tuyên truyền hữu nghị về quan hệ hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh hợp tác địa phương; tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, ASEAN - Trung Quốc, Mê Kông - Lan Thương.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế.