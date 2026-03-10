Trung Quốc và Triều Tiên nối lại dịch vụ tàu lửa sau 6 năm gián đoạn

Chuyến tàu từ Triều Tiên đến Trung Quốc đang băng qua cầu hữu nghị ở thành phố biên giới Đan Đông hồi tháng 2.2019 ảnh: afp

Dịch vụ tàu lửa chở khách giữa Trung Quốc - Triều Tiên đã ngưng trệ từ năm 2020 vào thời điểm hai nước áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ứng phó dịch Covid-19.

Trong khi Trung Quốc sau đó đã mở cửa lại biên giới, phía Triều Tiên đã tiến hành chậm hơn, dù các chuyến bay thẳng và dịch vụ tàu lửa với Nga cũng đã quay lại bình thường hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, các đại lý du lịch đăng ký hoạt động tại một quầy bán vé chính thức tại Bắc Kinh hôm nay (10.3) thông báo rằng người nào có thị thực hợp lệ đến Triều Tiên giờ đây đã có thể mua vé tàu lửa đến nước này.

Những đối tượng có thể mua vé bao gồm người Trung Quốc đang làm việc và học tập tại Triều Tiên, cũng như công dân Triều Tiên đang làm việc, học tập hoặc muốn thăm thân ở nước ngoài.

Một quầy bán vé khác ở thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc cho biết việc bán vé sẽ chính thức quay lại vào ngày 11.3, nhưng khách du lịch vẫn chưa được phép mua vé.

"Thật tuyệt khi thấy dịch vụ tàu lửa quốc tế nối lại", AFP dẫn lời ông Rowan Beard, người quản lý tour của hãng lữ hành Young Pioneer Tours.

Ông Beard xác nhận Young Pioneer Tours, một trong số các hãng lữ hành nước ngoài chuyên tổ chức du lịch đến Triều Tiên, cũng có thể nhận đặt vé từ ngày 12.3.

Trước thông tin trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay đã nắm được thông tin rằng tuyến tàu quốc tế Bình Nhưỡng - Bắc Kinh dự kiến hoạt động lại từ ngày 12.3.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn không trực tiếp xác nhận thông tin này, nhưng nói rằng việc duy trì các dịch vụ tàu khách thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.