Trung Quốc vượt xa Mỹ về tổng trọng tải tàu hải quân đóng mới

Một báo cáo vừa công bố cho thấy Trung Quốc dẫn đầu về tổng trọng tải tàu hải quân đóng mới trong giai đoạn 2024-2025, tiếp theo là Mỹ, Nga, Ấn Độ và Ý.