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    Trung Quốc vượt xa Mỹ về tổng trọng tải tàu hải quân đóng mới

    Trung Quốc vượt xa Mỹ về tổng trọng tải tàu hải quân đóng mới

    La Vi - Khánh An
    Một báo cáo vừa công bố cho thấy Trung Quốc dẫn đầu về tổng trọng tải tàu hải quân đóng mới trong giai đoạn 2024-2025, tiếp theo là Mỹ, Nga, Ấn Độ và Ý.

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