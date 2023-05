Trung tá Nguyễn Chí Thành được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 tập thể và một cá nhân, gồm:



1. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM.

2. Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM.

3. Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM.

4. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội.

5. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM VŨ PHƯỢNG

Việc lấy ý kiến nêu trên được thực hiện theo khoản 10 điều 45 Nghị định số 91/2017 quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng. Người dân có ý kiến có thể gửi về hòm thư hoidapphapluat@mps.gov.vn.

Trong số 5 cá nhân, tập thể đang được lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tá Nguyễn Chí Thành được nhiều người dân TP.HCM gọi là "người hùng chữa cháy, CNCH".

Với những thành tích xuất sắc của mình trong công tác PCCC và CNCH nhiều năm qua, anh được bầu chọn là gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM giai đoạn 2015 - 2020.

Vừa qua, trung tá Nguyễn Chí Thành là một trong nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH của Công an TP.HCM, Công an TP.Hà Nội được lựa chọn tham gia đoàn công tác CNCH Bộ Công an Việt Nam tham gia tìm kiếm các nạn nhân thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo luật Thi đua, khen thưởng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những danh hiệu vinh dự nhà nước, 5 năm xét một lần, để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với cá nhân, người được đề nghị xét tặng cần có các tiêu chuẩn như: có hành động anh hùng, mưu trí, dũng cảm, hy sinh quên mình, đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, chuyên môn, nghiệp vụ thành thạo; có công lớn trong việc bồi dưỡng về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng đội…

Với tập thể, các tiêu chuẩn yêu cầu cần có như: có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; dẫn đầu toàn quân, toàn lực lượng CAND trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, lập nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới phục vụ chiến đấu, huấn luyện và công tác…