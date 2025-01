Trung tá Nguyễn Chí Thành làm Phó phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó giám đốc Công an TP.HCM và Trưởng phòng PC07, trung tá Nguyễn Chí Thành đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.HCM. Đồng thời, trung tá Nguyễn Chí Thành hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Tháng 6.2023, trung tá Nguyễn Chí Thành được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tá Nguyễn Chí Thành (43 tuổi, quê Thái Bình) công tác trong ngành từ tháng 2.2001 và nhiều năm liền được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong hơn 20 năm công tác, trung tá Nguyễn Chí Thành đã tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh. Đặc biệt, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ gặp thảm họa động đất, trung tá Thành là một trong số các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an sang hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa.