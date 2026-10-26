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    Trung tâm Anh ngữ Kỳ Nguyên: Đào tạo và khảo thí ngoại ngữ chuẩn quốc tế

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Trung tâm Anh ngữ Kỳ Nguyên (Kỳ Nguyên - Premier Vietnam) là hệ thống đào tạo và khảo thí ngoại ngữ chuẩn quốc tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. Thành lập tháng 11.2011, Kỳ Nguyên hiện vận hành 6 chi nhánh, đào tạo hơn 120.000 lượt học viên và cấp phát hơn 89.000 chứng chỉ quốc tế.
    Trung tâm Anh ngữ Kỳ Nguyên: Đào tạo và khảo thí ngoại ngữ chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

    Đội ngũ giáo viên đứng lớp sở hữu chứng chỉ CELTA, TESOL, TEFL và đội ngũ luyện thi IELTS đạt band 8.0 - 8.5+. Kỳ Nguyên áp dụng phương pháp 3P (Presentation - Practice - Production) kết hợp phương pháp Học tập thích ứng (Adaptive Learning). Phương pháp này giúp xây dựng lộ trình rèn luyện cá nhân hóa theo mục tiêu, nền tảng và thói quen học tập.

    Học viên rút ngắn thời gian ôn luyện nhờ phân tích lỗi sai, lấp lỗ hổng kiến thức chính xác và học đúng trọng tâm.

    Các khóa học tại Kỳ Nguyên gồm tiếng Anh thiếu nhi Cambridge, tiếng Anh thiếu niên KET, PET, FCE, luyện thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, SAT và Tiếng Anh giao tiếp. Học viên học tập và thi chứng chỉ chính thức ngay tại cùng một địa điểm. Kỳ Nguyên là Đối tác bạch kim của Hội đồng Anh (British Council), đối tác liên kết của Trung tâm khảo thí Cambridge VN120 và là đơn vị tiên phong tại Vũng Tàu tổ chức thi IELTS trên máy tính.

    Thông tin liên hệ:

    • Website: kynguyen.edu.vn
    • Hotline: 0889 400 800


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    Trung tâm Anh ngữ Kỳ Nguyên ngoại ngữ chuẩn quốc tế Kỳ Nguyên - Premier Vietnam đào tạo và khảo thí ngoại ngữ

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