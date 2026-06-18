Trung tâm Báo chí TP.HCM và Học viện Cán bộ hợp tác đào tạo, nghiên cứu

Tham dự buổi lễ có ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Đình Như Hương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM.

Trung tâm Báo chí TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM ký kết hợp tác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chương trình ký kết nhằm tăng cường quan hệ công tác giữa Trung tâm Báo chí TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM, phát huy thế mạnh của học viện trong giảng dạy và của trung tâm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sáng kiến về việc ký kết giữa 2 đơn vị, 2 đơn vị có thế mạnh, chức năng nhiệm vụ, có hệ thống đầy đủ để thực hiện hợp tác.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tin tưởng, nếu tổ chức kiểm soát tốt từng nội dung thì kế hoạch liên tịch sẽ thành công.



Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Tăng Hữu Phong cũng thông tin, dự kiến sáng 20.6, Thành ủy sẽ công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM ; trong đó, Trung tâm Báo chí thành Trung tâm Đào tạo và Truyền thông - 1 trong 4 đơn vị trụ cột.

Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là các lớp theo chức danh phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp; đồng thời cập nhật nội dung bám sát các chủ trương, nghị quyết mới và yêu cầu thực tiễn.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tiễn, tổng kết mô hình hay nhằm cung cấp cơ sở khoa học, luận cứ và tư vấn chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố.

Bên cạnh đó, Trung tâm Báo chí TP.HCM tạo điều kiện cho giảng viên, học viên, sinh viên tham gia nghiên cứu thực tế, thực tập; đồng thời hai đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng AI, dữ liệu lớn, xây dựng kho học liệu số, thư viện số và tăng cường chia sẻ dữ liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu.