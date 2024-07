Trung tâm bảo tồn di sản ví, dặm bỏ hoang vì thiếu tiền

Xong phần vỏ rồi… bỏ đó !

Dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2015 và khởi công năm 2016. Công trình được xây dựng ở mặt tiền đường Nguyễn Du (P.Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An), nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản ví, dặm đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2014. Chủ đầu tư là Sở VH-TT tỉnh Nghệ An.

Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, dặm xây xong phần vỏ rồi bỏ lửng K.HOAN

Giai đoạn 1 của dự án là phần thô tòa nhà 5 tầng gồm các hạng mục: phòng hành chính, khán phòng biểu diễn 500 chỗ ngồi, các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca ví, dặm. Kinh phí giai đoạn 1 là gần 70 tỉ đồng từ nguồn vốn T.Ư hỗ trợ và của tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2021 và sẽ là nơi làm việc, biểu diễn của Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (được sáp nhập giữa Trung tâm bảo tồn phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An).

Thế nhưng, đã 8 năm trôi qua kể từ ngày khởi công, công trình văn hóa được giới nghiên cứu, nghệ sĩ và người dân chờ đợi này vẫn trong tình trạng dang dở. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tòa nhà đã hoàn thiện phần xây dựng, sơn tường, cửa ra vào, trần nhà đã được lắp đặt xong. Nhìn bên ngoài, tưởng như công trình đã hoàn thiện, nhưng thực tế chỉ mới xong phần vỏ.

Do bỏ hoang nhiều năm qua nên một số hạng mục của công trình có dấu hiệu bong tróc, xuống cấp. Bên ngoài tòa nhà cỏ dại mọc um tùm. Phần đất khuôn viên phía trước vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng, tạo nên khung cảnh rất nhếch nhác.

Phía trước thềm tòa nhà chỉ có một nhân viên bảo vệ luống tuổi ngồi lướt điện thoại. Đây là một trong 2 nhân viên được chủ đầu tư thuê để bảo vệ công trình này từ nhiều năm qua. Nhiệm vụ của 2 người là có mặt 24/24 giờ để canh giữ tài sản là tòa nhà dở dang, dù nơi đây rất ít người lui tới. "Nhìn công trình bỏ dở lâu năm cũng rất xót. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là bảo vệ để ngăn người vào làm hại đến công trình. Cách đây ít tháng, có một đoàn cán bộ đến khảo sát gì đó, từ đó đến nay không thấy ai đến nữa", một nhân viên bảo vệ nói.

Chưa biết khi nào hoàn thành

Theo tìm hiểu của PV, giai đoạn 2 của dự án là hoàn thiện các hạng mục: sân vườn, cảnh quan, trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng… đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt nên mọi thứ vẫn bất động.

Cỏ dại mọc ở các bậc tam cấp trước tiền sảnh trung tâm

Ông Trần Quốc Chung, Phó giám đốc Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An, cho biết bản thân ông và những nghệ sĩ, giới nghiên cứu về dân ca ví, dặm rất cảm kích và chờ đợi việc xây dựng tòa nhà. Đây không chỉ là nơi làm việc, lưu giữ di sản ví, dặm mà còn là nhà hát để tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu bên trong tòa nhà và nhà diễn xướng ngoài trời, là nơi để anh em nghệ sĩ tổ chức tập luyện các chương trình nghệ thuật. Nhưng dự án dang dở, kéo dài quá lâu khiến những người làm nghệ thuật rất sốt ruột.

Ông Bùi Công Vinh, Phó giám đốc Sở VH-TT Nghệ An, cho hay đến nay dự án đã hoàn thiện giai đoạn 1 và đang tiếp tục chờ UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương để lập dự án giai đoạn 2. Tuy nhiên, giai đoạn 2 cũng đang ở bước xin chủ trương của tỉnh Nghệ An vì nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2020 - 2025 đã hết, phải chờ xem tỉnh có nguồn vốn khác hay không. Mức kinh phí và các hạng mục cụ thể vẫn đang chờ lập dự án, dự toán, do đó, công trình lúc nào sẽ hoàn thành vẫn chưa thể xác định được.