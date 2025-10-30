Trung tâm Hà Nội sốt tin ‘thủ phủ’ mua sắm, vui chơi, giải trí mới

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, nhu cầu về các không gian tích hợp, nơi cư dân có thể sống, làm việc và giải trí, đang trở thành xu hướng tất yếu. Ông Joseph Low, Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam - doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, ghi dấu ấn với các dự án thương mại nổi bật như Saigon Centre và Estella Place tại TP.HCM, nhận định: "Xu hướng phát triển các điểm đến trải nghiệm và giao lưu cộng đồng không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn nổi trội tại nhiều quốc gia phát triển. Các trung tâm mua sắm và trung tâm thương mại không chỉ là địa điểm mua sắm mà đã và đang trở thành nơi để giao lưu, gặp gỡ, ăn uống, giải trí và thư giãn trong một môi trường tiện nghi".

Tại Hà Nội, các dự án bất động sản tích hợp đang định hình lại chuẩn mực sống, giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển và tạo ra môi trường sống tiện nghi, hiện đại. Đặc biệt, mô hình TTTM thế hệ mới đang dần hình thành, nổi bật là dự án Hanoi Centre - TTTM đầu tiên do Keppel vận hành tại Thủ đô.

TTTM Hanoi Centre nằm tại vị trí trung tâm - tuyến giao 3 phường trọng điểm Kim Mã, Ba Đình, Ô Chợ Dừa ẢNH: KEPPEL CUNG CẤP

Hanoi Centre - Điểm đến mới của phong cách sống hiện đại

Là "người anh em" của Saigon Centre và Estella Place tại TP.HCM, Hanoi Centre được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho thị trường bán lẻ Hà Nội. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11 năm nay, với quy mô 5 tầng thương mại và sức chứa lên tới 240 gian hàng, quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế và nội địa nổi bật, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân Thủ đô lẫn du khách quốc tế.

Trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, Hanoi Centre hội tụ nhiều tên tuổi nổi bật như Chanel, YSL Beauty, BOSS, Valentino Creations và Coach. Đặc biệt, Urban Revivo lần đầu tiên có tại Hà Nội, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho giới yêu thời trang với phong cách thiết kế thời thượng. Flagship store hơn 1.000m² của adidas và sự góp mặt của thương hiệu trang sức Thế Giới Kim Cương cũng góp phần gia tăng sức hút cho tầng bán lẻ cao cấp.

Ở mảng phong cách sống, MUJI - tên tuổi bán lẻ nổi tiếng từ Nhật Bản sẽ hiện diện với cửa hàng rộng 1.942m². POP MART - thương hiệu đồ chơi nghệ thuật đi đầu xu hướng "blind-box" hiện nay cũng góp mặt, cùng cửa hàng thực phẩm cao cấp Annam Gourmet với diện tích 1.000m². Đáng chú ý, OH!SOME, thương hiệu bán lẻ thời thượng toàn cầu sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm độc đáo với hơn 15 danh mục sản phẩm tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới.

Không gian giải trí được đầu tư với tổ hợp trải nghiệm lên đến 6.400m². Điểm nhấn là rạp Galaxy CineX - Hanoi Centre - cụm rạp phim hiện đại bậc nhất với hệ thống phòng chiếu IMAX with Laser, Onyx x Dolby Atmos và các phòng chiếu được thiết kế theo chủ đề lần đầu có mặt tại Hà Nội, cùng những điểm đến giải trí như Timezone, kidzooona, AdventureS và Woopie.

Phòng chiếu IMAX tại rạp chiếu phim Galaxy CineX - Hanoi Centre ẢNH: GALAXY CINEX CUNG CẤP

Danh mục ẩm thực tại Hanoi Centre cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua, quy tụ loạt thương hiệu nổi bật như Starbucks, Pizza 4P's, Gyu Shige - Ngưu Phồn, Phúc Long, Jeonbok, GoGi House và Bò Tơ Quán Mộc.

Trải nghiệm toàn diện - Từ mua sắm, giải trí đến không gian văn hóa

Không chỉ dừng lại ở quy mô và thương hiệu, Hanoi Centre còn chú trọng xây dựng trải nghiệm khách hàng mang tầm quốc tế. Kiến trúc TTTM được thiết kế hiện đại, kết hợp cùng không gian nội thất được phủ xanh tạo cảm giác thoáng đãng và thân thiện với môi trường.

Hanoi Centre nổi bật với kiến trúc tinh tế và không gian mở ấn tượng ẢNH: KEPPEL CUNG CẤP

Trung tâm cũng trang bị nhiều tiện ích hiện đại như tủ giữ đồ thông minh (Smart Locker), xe đẩy trẻ em, xe lăn, trạm sạc điện thoại, vòng tay hỗ trợ trẻ lạc, phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và quầy hỗ trợ tìm đồ thất lạc. Đặc biệt, bãi đỗ xe được quản lý bằng hệ thống tự động, cho phép thanh toán theo thời gian thực, giúp rút ngắn thao tác, giảm thời gian chờ đợi, mang lại trải nghiệm thuận tiện.

Trong thời gian tới, khách hàng tại Hanoi Centre có thể tham gia Rewards+ – chương trình khách hàng thân thiết với hơn 250.000 thành viên được Keppel phát triển nhằm nâng tầm trải nghiệm và tri ân khách hàng thân thiết thông qua các quyền lợi hấp dẫn như: tích lũy điểm, đổi quà tặng giá trị, ưu đãi độc quyền và chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên.

Hơn cả một TTTM, Hanoi Centre hướng đến trở thành điểm hẹn văn hóa năng động, nơi diễn ra các sự kiện cuối tuần, triển lãm nghệ thuật, workshop,... Không gian mua sắm được kết nối bởi khu Quảng trường Trung tâm (Central Square), nơi bảo tồn cây đa trăm tuổi như một biểu tượng của nút giao lịch sử và hiện đại. Khách hàng cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những dấu ấn văn hóa Hà Nội trong từng trải nghiệm, tất cả cùng góp phần định hình một điểm đến vừa mới mẻ, vừa mang đậm bản sắc Thủ đô.

Chị Mai Anh (34 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Là phụ huynh có con nhỏ, mình rất mong chờ Hanoi Centre khai trương, đặc biệt là khu kidzooona sạch sẽ, an toàn, nhiều hoạt động sáng tạo cho bé. Có địa điểm lớn ngay trung tâm sẽ rất tiện cho gia đình mỗi cuối tuần".

Sự xuất hiện của Hanoi Centre không chỉ mở ra một điểm đến mới tại "Trái tim" của Thủ đô mà còn góp phần định hình lại chuẩn mực về một trung tâm thương mại tích hợp toàn diện, kết nối những giá trị văn hóa Thủ Đô với xu hướng đô thị hóa hiện đại.