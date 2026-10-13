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    Trung tâm nghiên cứu phát triển Văn hóa nghệ thuật Đất Việt thông báo giải thể

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Đất Việt thông báo về kế hoạch giải thể của Trung tâm nghiên cứu phát triển Văn hóa nghệ thuật Đất Việt, có trụ sở tại số 15, ngõ 394/16/33 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội; mã số thuế 0107712722.

    Theo thông báo, việc giải thể được thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐV ngày 27.12.2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Đất Việt. Ông Bùi Quang Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, là người ký quyết định. Ông Nguyễn Tuấn Trường là người đại diện theo pháp luật của trung tâm.

    Trung tâm nghiên cứu phát triển Văn hóa nghệ thuật Đất Việt thông báo giải thể - Ảnh 1.

    Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng phát triển văn hóa dân tộc và nghệ thuật dân gian; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; tham gia đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và hợp tác quốc tế.

    Theo thông tin từ doanh nghiệp, trung tâm đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế từ ngày 15.9.2026, theo Thông báo số 24683/TB-TCS8-QLDN1 của Thuế cơ sở 8 TP.Hà Nội.

    Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Đất Việt - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển văn hóa nghệ thuật Đất Việt xin thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp thực hiện.

    Các thủ tục liên quan đến việc giải thể trung tâm đang được doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật.

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