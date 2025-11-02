Trung tâm ngoại ngữ Dynamic Bảo Lộc đồng hành cùng học viên chinh phục Speak Up 2025

Vừa qua, Trung tâm ngoại ngữ Dynamic Bảo Lộc cùng học viên tham gia Speak Up - cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Singapore - Malaysia - Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là sân chơi thường niên dành cho học sinh trong khu vực ASEAN, nơi các em rèn kỹ năng thuyết trình, phản xạ Q&A với giám khảo quốc tế và xây dựng sự tự tin trước đám đông.

Học viên Dynamic tự tin với phần trình diễn tài năng, hùng biện và trả lời bằng tiếng Anh

Khởi đầu với 24 học viên đăng ký, Dynamic có 18 bạn vượt vòng online vào Bán kết "Speak with Power" (TP.HCM, 20.9.2025), tiếp tục chọn được 07 thí sinh vào Chung kết "Speak to Lead" (Hà Nội, 18.10.2025) và đặc biệt 4 học viên chính thức bước vào vòng thi quốc tế tại Singapore. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo tại Trung tâm ngoại ngữ Dynamic Bảo Lộc: không chỉ "đạt giải" mà còn thể hiện năng lực rèn luyện học viên tiến bộ bền vững.

Trong giai đoạn chuẩn bị (cuối tháng 7 đến giữa tháng 10), học viên thể hiện sự "lột xác": Từ rụt rè sang tự tin; biết tổ chức ý tưởng mạch lạc; làm chủ nhịp điệu, ngắt - nhấn; vận dụng ngôn ngữ cơ thể; xử lý phần hỏi - đáp linh hoạt bằng tiếng Anh. Dynamic áp dụng phương pháp coaching theo năng lực, cá nhân hóa mục tiêu cho từng độ tuổi 3 - 16; kết hợp luyện phát âm - intonation, tư duy phản biện, và thực hành trên sân khấu mô phỏng bám sát ba vòng: Speak to Shine (online), Speak with Power (offline cụm), Speak to Lead (chủ đề "Water"). Chính sự bài bản này giúp học viên tự tin thể hiện cả phần thuyết trình lẫn tài năng lồng ghép.



4 học viên Dynamic chính thức bước vào vòng thi quốc tế tại Singapore

Sự đồng hành của phụ huynh là hậu phương vững chắc: tham gia họp định hướng, thống nhất kế hoạch luyện tập, hỗ trợ hậu cần cho hành trình TP.HCM - Hà Nội, tạo tinh thần phấn khởi và động lực để các em tập trung tối đa.

Trung tâm ngoại ngữ Dynamic Bảo Lộc cam kết xây dựng môi trường học tiếng Anh gần gũi, kỷ luật và giàu trải nghiệm quốc tế. Với lộ trình rõ ràng, phương pháp hiện đại và đội ngũ giáo viên tận tâm, Dynamic hướng đến mục tiêu giúp học viên tỏa sáng tự nhiên, tiến bộ thực chất và sẵn sàng vươn ra sân khấu khu vực. Speak Up 2025 là một dấu mốc đáng nhớ cho hành trình đó.