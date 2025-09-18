Trung tâm nội soi tiêu hóa tiên phong tại Việt Nam kiểm định quốc tế

Trong khi đó, Nhật Bản có tỷ lệ mắc ung thư tiêu hóa cao nhưng số tử vong chỉ bằng một nửa. Thành công này đến từ chiến lược tầm soát toàn dân bằng nội soi, phát hiện ung thư từ giai đoạn rất sớm để điều trị hiệu quả.

Thực tế này cho thấy nhu cầu tầm soát ung thư tiêu hóa chính xác, an toàn, đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam ngày càng cấp thiết. Với tầm nhìn đó, Trung Tâm Nội Soi Tiêu Hóa Doctor Check đã tiên phong ký kết hợp tác với AACI - Hoa Kỳ để triển khai đánh giá kiểm định hướng đến 'Chứng nhận lâm sàng xuất sắc cho dịch vụ nội soi', mang đến dịch vụ nội soi chuẩn quốc tế cho người dân.

Chủ trương nâng cao chất lượng dịch vụ nội soi chuẩn quốc tế

Ngay từ khi thành lập, Doctor Check đã đặt yếu tố chính xác trong nội soi tiêu hóa lên hàng đầu. Chỉ khi tổn thương được phát hiện đúng và kịp thời, người bệnh mới có cơ hội điều trị hiệu quả, đặc biệt trong tầm soát ung thư sớm.

Để đạt mục tiêu này, Doctor Check đầu tư hệ thống máy nội soi hiện đại chuẩn Nhật Bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bác sĩ phát hiện tổn thương, đồng thời xây dựng quy trình tinh gọn, an toàn và chuyên nghiệp.

Bước tiến quan trọng là Doctor Check hướng đến chứng nhận kiểm định AACI - Hoa Kỳ, tổ chức kiểm định quốc tế uy tín được công nhận tại nhiều quốc gia. Trung tâm đã ký kết triển khai đồng thời 4 chương trình kiểm định và chứng nhận quốc tế, gồm:

Chứng nhận Lâm sàng Xuất sắc cho Dịch vụ Nội soi: Ghi nhận chất lượng chuyên môn vượt trội và độ chính xác của quy trình.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn vượt trội và độ chính xác của quy trình. Kiểm định Quốc tế AACI: Đảm bảo hệ thống vận hành đáp ứng tiêu chí quốc tế.

Đảm bảo hệ thống vận hành đáp ứng tiêu chí quốc tế. ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng, chú trọng cải tiến liên tục.

Hệ thống quản lý chất lượng, chú trọng cải tiến liên tục. ISO 7101:2023: Tiêu chuẩn quốc tế mới quản lý y tế.

Doctor Check là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai đồng thời bốn chương trình này, khẳng định quyết tâm tiên phong xác lập chuẩn mực quốc tế trong nội soi.

Ông Nguyễn Ái Hà Phan - Giám đốc điều hành Doctor Check, chia sẻ:

‘Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không chỉ là đạt chứng nhận AACI, mà phải đưa chuẩn AACI kết hợp quy trình chuẩn Nhật Bản vào từng ca nội soi để kết quả chính xác, an toàn và thoải mái cho khách hàng. Đây là động lực để toàn đội ngũ không ngừng phấn đấu.’

Đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia AACI

Ngay sau lễ ký kết, ngày 12-13.2.2025, đội ngũ bác sĩ và nhân sự chủ chốt Doctor Check đã tham gia khóa đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia AACI. Nội dung tập trung vào các tiêu chí cốt lõi xoay quanh:

Chất lượng chuyên môn: quy trình nội soi chính xác, tuân thủ chuẩn quốc tế.

quy trình nội soi chính xác, tuân thủ chuẩn quốc tế. An toàn người bệnh: bảo đảm vô khuẩn, giảm thiểu rủi ro.

bảo đảm vô khuẩn, giảm thiểu rủi ro. Quản trị chất lượng: áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến, lấy khách hàng làm trung tâm.

Qua đào tạo, nhân sự không chỉ cập nhật kiến thức mà còn thực hành trực tiếp, chuẩn bị cho giai đoạn tiền thẩm định.

Tiền thẩm định AACI và đánh giá từ chuyên gia

Sau sáu tháng thực hành và chuẩn hóa quy trình, ngày 15.8.2025, Doctor Check đón đoàn tiền thẩm định AACI. Đây là bước quan trọng để đánh giá sơ bộ, nhận khuyến nghị hoàn thiện trước khi kiểm định chính thức vào cuối tháng 9.2025.

Trong đợt tiền thẩm định này, chuyên gia AACI đã trực tiếp khảo sát quy trình nội soi, hệ thống quản lý và hoạt động thực tế.

Đại diện đoàn AACI nhận xét: ‘Chúng tôi ấn tượng với cam kết áp dụng chuẩn quốc tế tại Doctor Check. Trung tâm không chỉ đầu tư công nghệ hiện đại mà còn thể hiện sự tận tâm, chuyên nghiệp trong chăm sóc khách hàng’.

Ý nghĩa của chuẩn quốc tế trong nội soi

Quy trình nội soi dạ dày - đại tràng tại Doctor Check được thiết kế theo chuẩn Nhật Bản và kiểm định bởi AACI Hoa Kỳ nhằm đảm bảo phát hiện chính xác, hạn chế bỏ sót tổn thương, đặc biệt là ung thư giai đoạn sớm.

Các bước sàng lọc và tiền mê được thực hiện theo quy trình an toàn, giảm thiểu khó chịu cho người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh - tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán - được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lấy mẫu đến đọc kết quả. Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được thực hiện ở mức cao nhất để phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Sự kiện Doctor Check hướng đến kiểm định AACI không chỉ khẳng định chất lượng dịch vụ, mà còn thể hiện cam kết nâng cao an toàn và chuyên môn trong từng ca nội soi.

Dự kiến cuối tháng 9.2025, Doctor Check sẽ tiếp nhận đợt kiểm định chính thức của AACI. Sau đợt thẩm định này nếu đạt đánh giá, Trung Tâm Nội Soi Tiêu Hóa Doctor Check sẽ trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam được nhận Chứng nhận Lâm sàng Xuất sắc cho Dịch vụ Nội soi tiêu hóa.

Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Phòng khám Y học Chứng cứ Doctor Check - Trung Tâm Nội Soi Tiêu Hóa Doctor Check Địa chỉ: 429 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, TP.HCM

Hotline: 0799 01 01 01



