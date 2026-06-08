Trung tâm Nội tiết Phụ khoa & Tiền mãn kinh-Mãn kinh: Đồng hành cùng phụ nữ

Tưởng bệnh lý tâm thần hóa ra đang bước vào tiền mãn kinh

"Tôi tưởng mình bị stress nặng, trầm cảm, thậm chí từng nghĩ bản thân mắc bệnh lý tâm thần kinh nào đó", chị A. chia sẻ.

Chỉ đến khi được thăm khám chuyên sâu, chị mới biết những đêm mất ngủ triền miên, thường xuyên cáu gắt, những cơn nóng bừng bất chợt và cảm giác kiệt sức kéo dài đều xuất phát từ một nguyên nhân chung: Cơ thể đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Nhiều lần đi khám, chị chỉ điều trị từng triệu chứng riêng lẻ. Mãi đến khi được tư vấn chuyên sâu về nội tiết phụ khoa tại Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM chị mới hiểu rằng tất cả những thay đổi ấy đều có chung một nguyên nhân: Cơ thể đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

"Biết được nguyên nhân khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, tôi nhận ra những vấn đề này hoàn toàn có thể được theo dõi và cải thiện nếu được chăm sóc đúng cách", chị A. tâm sự

Câu chuyện của chị M.A phản ánh thực trạng khá phổ biến hiện nay. Nhiều phụ nữ dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình nhưng lại ít quan tâm đến những tín hiệu thay đổi của chính cơ thể mình.

Bác sĩ thăm khám cho một khách hàng độ tuổi tiền mãn kinh ẢNH: P.N

Những thay đổi âm thầm nhưng ảnh hưởng cuộc sống phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

Tiền mãn kinh và mãn kinh là giai đoạn chuyển đổi sinh lý tự nhiên của phụ nữ. Tuy nhiên, tác động của sự suy giảm nội tiết tố không chỉ dừng lại ở chức năng sinh sản.

Khi hormone nữ thay đổi, hàng loạt cơ quan trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Nhiều phụ nữ gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ, nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, khô hạn, suy giảm ham muốn, tăng cân hoặc thay đổi vóc dáng. Không ít người còn trải qua cảm giác mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung, dễ lo âu hoặc căng thẳng.

Đằng sau những triệu chứng tưởng chừng đơn lẻ đó là nguy cơ về sức khỏe lâu dài như loãng xương, bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm chất lượng sống.

Điều đáng tiếc là nhiều phụ nữ vẫn xem đây là những thay đổi "đến tuổi thì phải chịu", khiến việc thăm khám và can thiệp thường diễn ra muộn hơn thời điểm lý tưởng.

Trung tâm Nội tiết Phụ khoa & Tiền mãn kinh - Mãn kinh- Bệnh viện Phương Nam: Mô hình chăm sóc chuyên sâu cho phụ nữ tuổi trung niên

Tại Trung tâm Nội tiết Phụ khoa & Tiền mãn kinh – Mãn kinh, Bệnh viện Phương Nam, phụ nữ được tiếp cận theo mô hình chăm sóc toàn diện thay vì chỉ điều trị từng triệu chứng riêng lẻ. Các bác sĩ đánh giá đồng thời tình trạng nội tiết, sức khỏe phụ khoa và những yếu tố liên quan như tim mạch, xương khớp hay rối loạn chuyển hóa. Trên cơ sở đó, mỗi người bệnh được xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp với độ tuổi, thể trạng và nhu cầu riêng.

Một trong những lĩnh vực trọng tâm của trung tâm là khám và điều trị các rối loạn tiền mãn kinh - mãn kinh. Thông qua việc đánh giá toàn diện tình trạng nội tiết, bác sĩ giúp người bệnh kiểm soát các triệu chứng thường gặp như mất ngủ, nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, thay đổi cảm xúc hay suy giảm năng lượng, từ đó cải thiện chất lượng sống và duy trì sự cân bằng của cơ thể.

Bên cạnh đó, các giải pháp điều trị nội tiết được xây dựng theo hướng cá thể hóa, theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị nhằm đảm bảo hiệu quả và tính an toàn lâu dài. Không chỉ tập trung vào việc giảm triệu chứng trước mắt, mục tiêu còn hướng đến duy trì sức khỏe bền vững cho phụ nữ trong giai đoạn chuyển đổi nội tiết.

Đối với phụ nữ sau tuổi 40, các chương trình tầm soát chuyên sâu giúp phát hiện sớm những nguy cơ thường gặp như loãng xương, bệnh tim mạch hay rối loạn chuyển hóa. Việc kết hợp thăm khám phụ khoa và đánh giá nội tiết góp phần xây dựng bức tranh sức khỏe toàn diện hơn cho người bệnh.

Trung tâm cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh lý nữ thông qua các giải pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp cải thiện tình trạng khô hạn, khó chịu và những ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân, từ đó nâng cao sự tự tin và chất lượng sống của phụ nữ.

Đồng hành cùng chị em phụ nữ trong từng giai đoạn cuộc sống

Với đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa giàu kinh nghiệm cùng hệ thống xét nghiệm - chẩn đoán hiện đại, Trung tâm Nội tiết Phụ khoa & Tiền mãn kinh – Mãn kinh Bệnh viện Phương Nam đang từng bước hoàn thiện mô hình chăm sóc chuyên biệt dành cho phụ nữ trung niên.

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng chăm sóc theo chuẩn quốc tế JCI Enterprise, đặt sự an toàn, cá thể hóa và trải nghiệm người bệnh làm trọng tâm.

Trong bối cảnh tuổi thọ phụ nữ ngày càng tăng, giai đoạn sau tuổi 40 có thể kéo dài hàng chục năm. Vì vậy, chăm sóc nội tiết không chỉ là giải quyết những khó chịu nhất thời mà còn là một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và chất lượng sống.

Khi được thấu hiểu và chăm sóc đúng thời điểm, phụ nữ hoàn toàn có thể bước qua giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh với tâm thế chủ động hơn, khỏe mạnh hơn và tiếp tục tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời theo cách riêng của mình.