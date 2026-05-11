Trung tâm Pháp y TP.HCM thông báo xét tuyển viên chức năm 2026

Nguồn: Trung tâm Pháp y TP.HCM
11/05/2026 16:02 GMT+7

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 33 viên chức, trong đó: Bác sĩ (hạng III): 03; Kỹ sư (hạng III): 03; Kỹ thuật y (hạng III): 07; Dược sĩ (hạng III): 01; Điều dưỡng (hạng IV): 02; Chuyên viên: 14; Kế toán viên (hạng III): 02; Lưu trữ viên trung cấp: 01.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện: có lý lịch; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc. 

*Lưu ý: Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

  • Thời gian: Từ ngày 13.5.2026 đến hết ngày 12.6.2026, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu
  • Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị (Cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt, TP.HCM)
  • Số điện thoại: 028 3760 0284

4. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 17.6.2026 đến hết ngày 29.6.2026 tại Trung tâm Pháp y TP.HCM (Cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt, TP.HCM).

Để biết thêm chi tiết về: Biểu mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung xét tuyển và những thông tin khác vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử https://ttphapy.medinet.gov.vn/Default.aspx hoặc xem tại Bảng thông báo của Trung tâm Pháp y TP.HCM.

